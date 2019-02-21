Лидер "Громадской силы": президентская гонка в Украине – это соревнование политтехнологов и «серых схем», а не программ кандидатов (фото, видео)

По словам Загида Краснова, проведение честных и прозрачных выборов является ключевым вопросом для Украины.

Киев. 21 февраля. УНИАН. Лидер партии «Громадская сила» Загид Краснов называет президентскую гонку в Украине соревнованием политтехнологов и «серых схем».

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, проведение честных и прозрачных выборов является ключевым вопросом для Украины.

«Только тогда мы получим власть, при которой Украина выйдет из кризиса и станет сильной европейской страной», - отметил он.

Краснов считает, что сегодняшние президентские выборы – это соревнование политтехнологов и «серых схем», а не программ кандидатов.

«Перед нынешними президентскими выборами мы видим схемы, когда людей покупают за бюджетные средства», - утверждает политик.

По его мнению, закон об усилении ответственности за подкуп, который инициировало Министерство внутренних дел, неэффективен, поскольку он направлен на борьбу с оппозицией.

В свою очередь, Краснов предлагает, чтобы минимизировать риски, связанные с подкупом избирателей штабами кандидатов на выборах, государству необходимо официально скупать голоса избирателей, которые готовы их продавать:

«У нас в организации, в частности, я предлагаю простые предложения, которые легко выполняемые. Я считаю, что решением вопроса подкупа избирателей может быть следующее – государство должно официально выкупать голоса тех граждан, которые готовы продавать их на выборах. Граждан, официально продавших свой голос, временно, до следующих выборов, исключают из реестра избирателей. Их голоса аннулируются. Они не идут ни в чью пользу», - подчеркнул он.

«На прошлых выборах в голосовании приняли участие 17,8 млн человек. Реально готовы продать голоса – максимум 20% от общего количества избирателей, это порядка 3-4 млн человек. Если они будут получать от государства по тысяче гривен – это всего порядка 3-4 млрд грн…Государство потратит меньше, чем теряет из-за коррумпированной власти», - добавил политик.

«Может быть стоит раз в пять лет дать 4 млрд для того, чтобы к власти пришли люди, которые не покупают голоса, а пытаются приобрести доверие людей. Мы тогда выберем власть, которая нам принесет благосостояние, другую экономику страны. Когда у нас будут честные выборы – у нас будет честна власть», - убежден Загид Краснов.

По его словам, он будет обращаться к народным депутатам с просьбой внести в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/84363