Увеличение господдержки и развитие кооперации поспособствует развитию фермерства и увеличению доли переработки в украинском АПК - профильная ассоциация (видео)

Отмечается, что на сегодняшний день государственные дотации направлены на поддержку одной отрасли - птицеводства, а получить финансирование могут лишь крупнейшие агрохолдинги Украины.

Киев. 21 февраля. УНИАН. Увеличение государственной поддержки и упрощение доступа к ней, а также развитие кооперации будет способствовать развитию фермерства и увеличению доли переработки в украинском агропромышленном комплексе.

Об этом сообщил глава Черниговской областной ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Якуб на пресс-конференции в УНИАН.

"В прошлом году государство задекларировало, что предоставит фермерам миллиард. Но прошел год и фермеры получили около 210 млн. Много это или мало? Если смотреть на миллиард, то вроде бы мало - около пятой части. Но вопрос еще в том, сколько власть до этого забрала у аграриев - миллиарды, забрав у аграриев спецрежим НДС", - сказал Якуб.

При этом он отметил, что лучше всего система государственных дотаций работала в при премьер-министре Юлии Тимошенко в 2009 году, тогда предоставлялась государственная поддержка на гектар земли в обработке, а также на голову скота.

В то же время, по его словам, что на сегодняшний день государственные дотации направлены на поддержку одной отрасли - птицеводства, а получить финансирование могут лишь крупнейшие агрохолдинги Украины.

"Цифры я называю просчитанные. На одну курицу за предыдущий год пришлось 350 грн государственных дотаций. Это же золотой цыпленок получается", - подчеркнул Якуб.

В свою очередь, глава Союза украинского селянства Иван Томич акцентировал, что в 2009 году, когда главой правительства была Юлия Тимошенко, государственная поддержка фермерских хозяйств составляла 1 млрд грн на семь лет подряд.

"До 2009 года динамика фермерских хозяйств росла, и этот год стал апогеем. И, кстати, наибольшая государственная поддержка как раз была у украинского фермера и селянина через сельскохозяйственную кооперацию. Тогда программа развития сельскохозяйственных кооперативов предусматривала более 1 млрд в тех средствах на семь лет подряд для поддержки мелкого товаропроизводителя и селянина, который работает в украинском селе", - сказал Томич.

По его словам, на сегодняшний день в обработке фермерских хозяйств находится около 15% всех украинских пахотных земель.

Кроме того, участники пресс-конференции отметили, что для развития фермерства и увеличения доли переработки в украинском агропромышленном комплексе необходимо возобновить поддержку кооперации, а также обеспечить стабильность для фермерских хозяйств.

Как сообщал УНИАН, в течение 2018 года украинские аграрии и эксперты неоднократно просили правительство перераспределить средства государственных дотаций, в частности, направить средства на удешевление кредитов для фермеров, а также упростить механизм получения дотаций для малых и средних хозяйств.

Верховная Рада в принятом государственном бюджете на 2019 год сократила финансирование государственной поддержки аграрного сектора на 1 млрд грн - до 5,7 млрд грн.

В пресс-конференции приняли участие: Иван Томич, председатель Союза украинского селянства; Николай Стрижак, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины; Иван Якуб, фермер, председатель Черниговской областной Ассоциации фермеров и частных землевладельцев; Виктор Гончаренко, фермер, председатель Черкасской областной Ассоциации фермеров и частных землевладельцев.