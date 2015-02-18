В психологической реабилитации и социальной адаптации из-за войны в Украине будут нуждаться около 6 млн человек - эксперты

Киев. 18 февраля. УНИАН. Количество жителей Украины, которые будут нуждаться в психологической реабилитации и социальной адаптации из-за войны, прогнозируется на уровне около 6 млн. человек.

Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном ОО «Патриот» на пресс-конференции в УНИАН.

Из этого количества 100 тыс. человек - участники боевых действий, около 500 тыс. – члены семей участников боевых действий, более 500 тыс. – вынужденные переселенцы и около 5 млн. человек – граждане Украины, которые проживают на оккупированных и прифронтовых территориях.

«Впрочем, бойцы на нынешнем этапе военного конфликта являются самыми уязвимыми и едва ли не самым болезненным звеном целой цепи психологических и социальных проблем, спровоцированных войной. По данным Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем Министерства обороны Украины, если в мире норма уязвимых к психогенным травмам бойцов составляет 25%, то среди участников АТО психогенные потери составляют почти 80%. В частности, в ряде исследований отмечается, что посттравматические синдромы (ПТРС) составляют от 10% до 50% медицинских последствий всех боевых событий. Среди эмоций преобладают гнев и раздражительность; чувство вины, стыда или самообвинение; чувство недоверия и предательства, а также несправедливости судьбы; чувство тупика; ощущение отчужденности», - говорится в пресс-релизе.

По словам представительницы ОО «Патриот» Елены Нагорной, в Украину была приглашена генеральный директор Bodynamic Дитти Марчер (Дания), которая работала и с теми, кто был в «горячих точках», и с теми, кто пережил серьезные стихийные бедствия.

Марчер, которая приняла участие в пресс-конференции, сообщила, что вчера завершилась первая часть первого тренинга, который она провела, по психопрофилактике боевого шока и преодолению последствий посттравматического синдрома для бойцов украинской армии и военных, которые находятся в зоне боевых действий, из которого исключаются психологи, а идет обучение самих участников войны, как справляться со стрессовыми ситуациями.

По ее словам, Дания занимает второе место в мире как страна, где наибольшее количество солдат на единицу населения, и они воевали на Балканах, в Ираке, Сомали, Афганистане.

Марчер отметила, что долгие годы не было специальных программ реабилитации солдат, они не хотели обращаться к психологам, и поэтому сейчас в Дании есть люди с очень серьезными психологическими травмами, которые корнями уходят еще в Балканские войны».

По словам Марчер, в Дании в тюрьмах находится много ветеранов, этим людям своевременно не была оказана действенная реабилитационная помощь, а к психологам они не хотят обращаться, опасаясь, что это может негативно повлиять на их карьеру. «Кроме того, многие военные в Дании после общения с психологами говорят, что, те еще больше больны на голову, чем я», - отметила Марчер.

Она отметила, что ее методика направлена на то, чтобы научить самих воинов преодолевать свои проблемы.

«Нам пришла идея сделать так, чтобы сами ветераны исцеляли ветеранов, чтобы они помогали выйти из посттравматического синдрома, поскольку больше всего ветераны доверяют тем, кто также прошел войну, но прошел программу и получил инструменты, как помогать себе и другим людям, понимая их проблемы», - объяснила Марчер.

Военный психолог, боец добровольческого батальона «Киевщина» Андрей Козинчук отметил, что этот тренинг очень важный, поскольку сейчас в Украине нет действенной реабилитации для тех, кто прошел войну.

По его словам, в Украине действует модель реабилитации, когда «бойцов сгоняют в какой-нибудь санаторий или больницу», и они «там тупо употребляют алкоголь с утра до ночи».

Как сказал Козинчук, тренинг Марчер «воспринимается на 100% бойцами, потому что участники этого тренинга, которые будут тренерами потом, это те, кто принимают участие в войне».

«Сейчас профессиональный психолог с двумя образованиями, с десятками сертификатов, большую часть своего времени тратит на то, чтобы установить контакт с бойцом. Боец не воспринимает эту личность, потому что для бойца более благоприятным для восприятия является тот, кто был бойцом и прошел такие тренинги», - считает он.

Как отметила волонтер Людмила Пилоян, реабилитация воинов очень необходима, поскольку «придут ребята, которые вчера-позавчера были нашими одноклассниками, нашими соседями, которые ушли на войну, где им пришлось убивать, и их убивали, и многие из них друзей теряли, и, соответственно, возвращаются другие люди, с измененным сознанием». По ее словам, эти люди должны пройти реабилитацию, чтобы адаптироваться к мирным реалиям.

Представительница благотворительного фонда «Язык добра» Анна Цуканова сказала, что этот проект, который «мы помогли реализовать, нам близок, понятен, и мы очень надеемся, что он будет полезным».

Директор и основатель проекта Wounded Warrior Ukraine Роман Торговецкий отметил, что вместо психологов и психотерапевтов на тренинг были приглашены бойцы, которые смогут вылечить свои психотравмы и затем будут помогать своим побратимам.

По словам председателя ОО «Волки Украины», координатора проекта «Центр бойца» Евгения Вышенского, важно использовать программы, которые помогают психологически подготовить военнослужащих еще до того, как они попадают в зону боевых действий.