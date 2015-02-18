В Украине стартовал конкурс среди школьников, победители которого будут получать ежемесячно по 400 грн на развитие способностей

Киев. 18 февраля, УНИАН. Группа компаний TeleTrade и медиа-холдинг «Деньги+» в рамках социального проекта «Вектор i» объявили конкурс для учащихся 3-6 классов школ Украины.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН руководитель департамента по связям с общественностью ГК «Телетрейд» Ольга Харитонова.

По ее словам, конкурс проходит с 10 февраля по 10 августа 2015 года и 100 победителей конкурса из всех регионов Украины будут удостоены права получать в течение нового учебного года (с сентября 2015 - по июнь 2016) ежемесячные поощрительные премии в размере 400 грн на развитие индивидуальных способностей. При этом она подчеркнула, что премии будут целевые и будут направляться на оплату кружков, секций, студий, в которых занимаются дети.

По словам Харитоновой, победители будут определяться в трех номинациях: «Вершинка искусств», «Вершинка наук», «Вершинка спорта». Итоги конкурса будут объявлены 1 сентября 2015 года, сказала она.

Эксперт по семейной психологии, руководитель кафедры психологии Академии биржевых технологий Алена Ковальская подчеркнула, что мотивация ребенка к процессу обучения более выражена в младших классах, когда ему особенна нужна похвала, и в старших классах, потому что им нужно поступать в высшие учебные заведения. По ее словам, ученики 3-6 классов - это дети «самого интересного и сложного возраста и для психолога, и для учителей». При этом Ковальская отметила, что конкурс дает возможность тем, «кто проявил смелость» и «поставил себе цель и задачу», получить «похвалу в виде возможности самого себя образовывать». «Мы формируем первую интеллектуальную сотню», - сказала Ковальская.

Руководитель медиа-холдинг «Деньги+» Лариса Коява подчеркнула, что «на страницах нашего издания, как в электронной, так и печатной версии, можно будет следить за ходом проведения нашего конкурса». «А уже после 10 августа этого года можно будет не только найти списки счастливчиков, которые удостоены этих стипендий, но будет и подробная статья о каждом ребенке из этой интеллектуальной сотни», - добавила она.

Харитонова сообщила, что на сайте ГК «Телетрейд» участники должны заполнить заявку для участия в конкурсе. По ее словам, конкурсная работа - это самопрезентация в произвольной форме, это должно быть письмо-презентация о том, почему ему важно развивать талант и что хорошего он хочет в будущем сделать для Украины.

«В качестве конкурсной работы принимается письмо-сочинение ребенка, в котором будет подробно рассказано, какой кружок, курсы, секцию, студию или школу он хочет посещать, почему ему важно развивать свой талант и какую пользу в будущем он хочет принести окружающим его людям и Украине. В приложении к письму принимаются рисунки, видеоролики, фотографии, отзывы педагогов, наставников и друзей», - сказано в пресс-релизе, предоставленном на пресс-конференции. Конкурсные работы отправляются по адресу: konkurs@teletrade.com.ua после заполнения формы участника, которая размещена на сайте ГК «Телетрейд».