В Львовской области при поддержке международной организации Four Paws построят приют для медведей

Киев. 18 февраля. УНИАН. Вблизи Львова при поддержке международной зоозащитной организации Four Paws («Четыре лапы»), который сотрудничает с украинской властью, построят приют для медведей, изъятых у владельцев из-за жестокого обращения с животными.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор проектов по спасению бурых медведей организации «Четыре лапы» Карстен Хертвиг и представители Министерства экологии и природных ресурсов Украины Игорь Иваненко и Владимир Домашлинец.

Хертвиг отметил, что организация занимается проблемами животных, которые находятся непосредственно под влиянием человека, содержатся в ненадлежащих условиях. Речь идет и о котах и собаках, о домашних и диких животных, находящихся в неволе, в том числе и медведях. Four Paws обеспечивает помощь для животных в ряде стран - филиалы действуют в Австралии, Бельгии, Болгарии, Германии, Великобритании, Нидерландах, Швейцарии, США и других странах. В Украине Four Paws действует с 2012 года.

«Большинство людей в Украине до сих пор не знают об этой проблеме. Поэтому мы хотим работать совместно с украинскими властями, чтобы разрушить практику содержания медведей для травли собаками. Если мы сможем привлечь внимание общественности к проблеме жестокости по отношению к животным, мы сможем остановить это», - отметил Хертвиг.

Он заверил, что, несмотря на сложную политическую ситуацию, организация будет продолжать улучшать условия содержания бурых медведей на местах и создаст дом со специфическими условиями для медведей, подвергшихся наибольшей жестокости - «притравочных медведей», которых содержат для того, чтобы научить охотничьих собак охотиться . Сейчас Four Paws уже спасла трех медведей, которые незаконно содержались в частном владении, и забрала их в Центр спасения медведей «Надежда» вблизи г. Житомир.

По его словам, зоозащитники поставили перед собой две цели: построить медвежий приют, чтобы было куда заселять изъятых животных, и инициировать совершенствование существующего законодательства. В частности, речь идет о введении более жесткого контроля на местах за соблюдением условий содержания животных и увеличении взысканий за нелегальную торговлю и эксплуатацию медведей ради прибыли.

Касательно убежища Хертвиг сообщил, что его строительство запланировано начать летом и завершить осенью. Приют будет размещаться на площади 12 га на территории биосферного резервата «Расточье», внесенного в мировую сеть ЮНЕСКО, который обеспечит соответствующую среду для спасенных медведей.

По информации Домашлинца, приют возле Львова будет третьим в Украине - уже функционируют центр спасения медведей в Синевире и Житомире. Он отметил, что для решения проблемы с травлей медведей должен быть принят закон о соответствующем запрете. «Такой законопроект уже разработан с участием Минэкологии и представлен в парламент», - сообщил он.

Домашлинец добавил, что надеется на дальнейшую поддержку организации Four Paws и других зоозащитников в решении проблемы жестокого обращения с медведями.

По данным Иваненко, который возглавляет департамент заповедного дела Минэкологии, в стране в настоящее время в неволе содержится около 60 медведей.

По данным Four Paws, «притравочных медведей» в Украине от 15 до 20. «Эти медведи живут в жалких условиях в тесных клетках, где нет ничего, кроме бетонного пола, и выпускаются только для того, чтобы на них травили охотничьих собак во время дрессировки . Они, как правило, не получают достаточно пищи и воды, что делает их слабыми противниками собак. У многих удалены когти», - заявляют зоозащитники.

Для строительства приюта для медведей возле Львова Four Paws удалось установить партнерские отношения с Royal Canin. Этот французский производитель кормов для животных будет активно поддерживать строительство приюта и деятельность Four Paws в Украине.