Представители крупного мебельного бизнеса заявляют об острой нехватке специалистов и призывают популяризировать профессию «мебельщик» (видео)

Бизнес и представители образования совместно проводят серии бесплатных квестов, мастер-классов и экскурсий для ознакомления школьников с профессией.

Киев. 22 февраля. УНИАН. Представители крупного мебельного бизнеса совместно с профильными учебными заведениями заявляют об острой нехватке специалистов и оттоке кадров за рубеж, а также призывают решить проблему путем популяризации профессии "мебельщик".

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, коммерческий директор мебельной компании MERX Елена Листопад сказала: «У нас работает более 300 человек на производстве, не считая менеджеров и других офисных специалистов. Мы постоянно нуждаемся в кадрах. Сейчас нет такой большой текучки, как 10 лет назад, благодаря тому, что была разработана система оплаты труда в зависимости от выработки продукции».

По ее словам, в ситуации на рынке труда отмечается тенденция, когда часть кадров едут работать в Польшу, некоторые из них возвращаются обратно.

«Сегодня для мебельной отрасли больше всего нужны конструкторы, это люди, которые создают чертежи для будущего продукта, у них зарплата в зависимости от профессиональных навыков от 13 до 30 тысяч гривен», - подчеркнула она.

Елена Листопад заявила, что компания готова с нуля обучать молодых специалистов. Например, для полного обучения профессии маляра до достижения максимума по зарплате необходим год, для обучения шлифовальника нужно менее года.

При этом зарплата таких специалистов составляет от 10 до 20 тысяч гривен.

Как акцентировала в своем выступлении на пресс-конференции, заведующая кафедрой технологий и дизайна изделий из древесины Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, профессор Елена Пинчевская, в настоящее время имеется острая проблема нехватки абитуриентов на мебельные специальности из-за недостаточной информации о преимуществах профессии.

«Сейчас происходит парадокс: отрасль нуждается в работниках, а уже через 3-4 года их не будет, потому что нет абитуриентов. К нам все время обращаются производители мебели с просьбой предоставить работников», - сказала она.

По мнению профессора, многие просто не знают, что бакалавры и магистры таких программ – это не верстальщики, а конструкторы и дизайнеры, которые используют в своей деятельности IT-технологии и являются участниками интеллектуального труда.

В свою очередь, совладелица ООО «МЕБЕЛЬОК», член Украинской ассоциации мебельщиков Оксана Донская заявила, что для решения проблемы нехватки специалистов ассоциация организует мастер-классы, квесты и экскурсии для школьников.

«Многие, приходя на экскурсию, думают, что мебельное производство – это шум, грязь и там нечего делать. А когда они заходят, видят компьютеры, тишину и человека, который работает головой, а не руками, они влюбляются в эту профессию», - отметила она.

По словам Донской, крайне важно популяризировать деревообрабатывающие специальности среди молодежи, поскольку мебельная отрасль является экспортно-ориентированной и за 2018 год страна отправила за рубеж мебели на 629 млн долл., а импортировали в два раза меньше.

«На сегодня зарплаты в нашей отрасли на уровне европейских. Мы вынуждены платить, потому что есть отток кадров, а с другой стороны - у нас есть ресурсы, поскольку мы отправляем на экспорт», - подчеркнула она.

Представители ассоциации сообщили, что написали обращение в Министерство образования и науки Украины с просьбой распространить информацию о возможности бесплатных экскурсий по школам Украины.

В пресс-конференции приняли участие: Елена Пинчевская, зав.кафедрой технологий и дизайна изделий из древесины Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, доктор технических наук, профессор; Виктория Деревлюк, заместитель директора по учебно-производственной работе ВПУ № 25; Оксана Донская, совладелица ООО "МЕБЕЛЁК", руководитель Платформы подготовки кадров УАМ; Максим Шестопалов, владелец производственной компании «Зона Комфорта"; Елена Листопад, коммерческий директор мебельной компании MERX; Дмитрий Орел, коммерческий руководитель ООО "Европроект Украина".

Справка УНИАН. Украинская ассоциация мебельщиков – это отраслевой союз, работающий на территории Украины 17 лет. Украинские мебельщики обеспечивают около 50 тыс. рабочих мест на более чем 5000 предприятий. Украинская мебель экспортируется в 90 стран мира.

Согласно данным ассоциации, производство мебели в 2018 году выросло на 18,7%.