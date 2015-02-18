Норвежские эксперты предложили Украине трехлетний проект по сокращению выбросов углекислого газа

Киев. 18 февраля. УНИАН. Норвежская экологическая организация «Беллона» представила в Украине трехлетний проект по сокращению выбросов углекислого газа стоимостью 4 млн норвежских крон, финансирование которого предоставляет правительство Норвегии.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители организации.

«Проектная стоимость на три года рассчитана на 4 млн норвежских крон», - сказала представитель организации «Беллона» в Украине Лариса Брондер.

Она сообщила, что данный проект под названием «Улавливание и хранение углерода» способствует переоснащению энергетической и промышленной отраслей страны. Проект, по словам представителей организации, сосредоточится на решении вопросов энергетики, и будет сотрудничать с украинскими экспертами, представителями промышленных отраслей и правительства, а также большим кругом норвежских и европейских экспертов.

«Первый проект был в 2012-2013 годах. Тогда мы создали рабочие группы, и мы очень благодарны той заинтересованности украинских участников. Также эта технология (Улавливания и хранения углерода – УНИАН) очень важна для металлургических предприятий, предприятий цементной и химической промышленностей», - сказала Брондер.

По словам директора научных и проектных программ организации Халлстейна Хавога, Украина, выбравшая европейский путь развития, должна внедрить определенные директивы ЕС в энергетике, а «Беллона» готова поделиться соответствующим опытом.

«В рамках проекта «Беллона» направит в Украину европейских экспертов по разработке и внедрению политики ЕС», - сказал Хавог.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в 2014 году сократила потребление природного газа по сравнению с 2013 годом на 16% - до 42,6 млрд куб. м с 50,4 млрд кубометров.

Наибольшее сокращение потребления произошло в промышленности – на 22% (до 15,7 млрд куб. м), значительно сократились также технологические расходы газа на производство и транспортировку голубого топлива – на 14%, до 3,7 млрд куб. м.

Население в прошлом году использовало 15,1 млрд куб. м, что на 10% меньше, чем годом ранее, когда было использовано 16,8 млрд куб. м.

Предприятия ТКЭ за прошлый год сократили использование газа на 16%, или на 0,8 млрд куб. м (с 8,3 млрд куб. м до 7 млрд куб. м).

Снижение потребление газа в первую очередь связано с остановкой ряда промышленных предприятий Украины из-за военных действий на Донбассе.

Справка УНИАН. «Беллона» - многопрофильная негосударственная организация, основанная в Норвегии в 1986 году. Офисы организации находятся в Осло, Брюсселе, Санкт-Петербурге, Мурманске и Киеве. Организация разработала дорожные карты по снижению выбросов и улавливанию углерода для таких стран ЕС, как Польша, Румыния, Греция и Венгрия.