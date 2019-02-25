Три ассоциации совместно разработали пошаговую инструкцию для малого и среднего бизнеса по участию в торгах за рубежом (видео)

Инструкция была разработана в рамках грантового проекта от правительства Швейцарии, который реализуется тремя ассоциациями.

Киев. 25 февраля. УНИАН. Украинская ассоциация мебельщиков совместно с Украинской ассоциацией визуальной индустрии и Донецкой торгово-промышленной палатой разработали пошаговую инструкцию для представителей малого и среднего бизнеса, которая поможет небольшим компаниям подготовиться к участию в торгах за рубежом.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил глава экспертной платформы Украинской ассоциации мебельщиков Дмитрий Патис, который презентовал отчет по грантовому проекту от правительства Швейцарии «Повышение уровня сотрудничества и доверия при совместном участии в международных и национальных государственных закупках», который реализуется тремя ассоциациями.

«Для мебельной отрасли очень важно переориентировать рынок. Многие годы мы были ориентированы на Россию и Казахстан, которые сейчас недоступны, и нам очень важно сейчас вывести компании на другие рынки», - сказал он.

По словам Патиса, для того, чтобы это сделать, компании должны уметь готовиться к участию в тендерах на внешних рынках и знать правила, по которым они будут играть.

«Нашим компаниям часто приходят предложения об участии в тендерах, но как с ними работать и даже с чего начать - никто не имеет представление», - подчеркнул он.

Эксперт грантового проекта по тендерным закупкам Анна Севостьянова отметила, что в помощь малому и среднему бизнесу было разработано методическое пособие, содержащее пошаговую инструкцию, что делать при проведении закупок.

«В Украине очень маленький опыт участия малого и среднего бизнеса в международных торгах, а инструкция поможет повысить конкурентоспособность отечественной продукции на международных рынках», – пояснила она.

В свою очередь юрист, эксперт грантового проекта Юлия Стриковская отметила, что существует очень много представителей малого и среднего бизнеса, которые могли бы участвовать в международных тендерах, но им нужно объединяться, чтобы победить в тендере.

«При разработке инструкции задача стояла - предложить модели, которые помогли бы субъектам малого и среднего бизнеса объединиться, и для этого мы проанализировали законодательство ЕС и Украины, чего раньше никогда не делалось», - сказала она.

Как пояснил эксперт грантового проекта по тендерным закупкам Тарас Шимко, в методическом пособии, составленном на основе анализа данных из открытых источников Евросоюза, показано, какой объем рынка на сегодняшний день открыт для компаний не только в мебельной отрасли, но и в принципе для экономики Украины.

«Этот инструмент открывает большие перспективы и возможности для той части украинского бизнеса, которая занимается производством, переработкой и выпуском готовой продукции с высокой добавленной стоимостью», - подчеркнул он.

По мнению Шимко, проведенный анализ данных показал, что возможностей на внешних рынках много, единственное, что сдерживает украинские компании, – это непонимание самих процедур участия в тендерах, а также собственных возможностей конкуренции.

Говоря о проекте, Патис отметил, что презентованные результаты являются итогом первого триместра в рамках грантовой программы на год и служат базисом для наработки практических результатов со стороны участников рынка.

Представитель посольства Швейцарии в Украине Виктор Шуткевич отметил, что на финансирование проекта их вдохновило то, что как в Швейцарии, так и в Украине лес играет не последнюю роль, он создает дополнительную стоимость и рабочие места.

Для участия в пресс-конференции были приглашены: Дмитрий Патис, председатель Экспортной Платформы Ассоциации "УАМ"; Юлия Стриковская, юрист, эксперт грантового проекта; Анна Севостьянова, эксперт грантового проекта по тендерным закупкам; Тарас Шимко, эксперт грантового проекта по тендерным закупкам; Андрей Аннопольский, куратор грантового проекта от Ассоциации "УАВИ"; Виктор Шуткевич, заместитель директора/координатор проектов Швейцарского бюро сотрудничества в Украине.

Справка УНИАН. Проект «Повышение уровня сотрудничества и доверия при совместном участии в международных и национальных государственных закупках» стартовал 1 ноября 2018 года и рассчитан на 1 год. Грантовые средства на сумму 1 млн 242 тыс. грн были выделены правительством Швейцарии. Целью данной программы является создание организационной и юридической модели для участия малого и среднего бизнеса в международных и национальных государственных закупках, а также улучшение работы объединений малого и среднего бизнеса. Одним из условий предоставления гранта являлось создание консорциума, именно поэтому в программе участвует объединение трех ассоциаций.