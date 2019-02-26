В Киеве презентован проект по реформированию образования на местном уровне, реализованный в ОТГ в 5 пилотных областях (видео)

Проект реализован в Черниговской, Волынской, Херсонской, Одесской и Луганской областях.

Киев. 26 февраля. УНИАН. В Киеве презентован проект «Децентрализация: реформирование образования на местном уровне», реализованный в 5 объединенных территориальных громадах в пилотных областях: Черниговской, Волынской, Херсонской, Одесской и Луганской.

Проект и достижения объединенных территориальных громад (ОТГ), в которых он был реализован, презентовали сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Руководитель проекта, председатель общественной организации «Центр «Доброчин» Наталья Дрозд сообщила, что во время мероприятий по реформированию сферы образования в 5 областях был использован опыт других стран, а также Хмельницкой области.

«Идея возникла еще в 2017 году, после визита в Хмельницкую область. Нас ознакомили с шведско-украинским проектом - поддержка децентрализации в Украине, который был пилотным и имел большие достижения именно в реформировании образования на местном уровне. Мы также изучили опыт английский, финский в реформировании образования и, пользуясь достижениями Хмельницкой области, решили распространить этот опыт в других областях», - отметила Дрозд.

«Реформирование образования на практике - это сложный шаг, потому что мы знаем: даже если есть политическая воля и желание руководства реформировать, очень много сторон, у которых различные внешние и внутренние мотивации не желать этого в действительности. Поэтому, к сожалению, у нас есть не только достижения, но и вызовы, с которыми мы сталкивались. Но это нормально. Они не являются уникальными для какой-то конкретной области, но они помогут нам понять и особенно осознать, как это реформирование проходит на практике», - добавила Дрозд.

По ее словам, результаты проекта свидетельствуют о том, что процесс децентрализации и именно реформирование образования уже необратимы.

«И именно мы поможем громадам на местах своим практическим сопровождением осознать и показать положительный пример, что в этом направлении нужно двигаться», - добавила Дрозд.

Она сообщила, что в рамках проекта были реализованы три направления, в частности, анализ ситуаций и проблем в сфере образования на местах, обсуждение и выработка предложений в ОТГ, проведение встреч с родителями, учителями, с руководством громад.

«Потом, когда был совместно разработан план развития образования и оптимизации, началась адвокация его принятия», - отметила Дрозд.

«Этап адвокации у нас еще не завершен, потому что проект продолжается восемь месяцев. На адвокацию у нас было отведено два месяца - январь, февраль. В четырех пилотных громадах из пяти фактически не было сессий в феврале, поэтому вынести на рассмотрение и принять планы не было возможности. Единственная сессия в феврале состоялась в ОТГ в Луганской области 15 февраля - принят план развития образовательной сети на четыре года - 2019-2022. Все другие планы ожидается, что будут приняты в марте», - уточнила Дрозд.

В свою очередь первый секретарь посольства Великобритании в Украине Джон Митчелл отметил, что реформа децентрализации является самой успешной реформой в Украине, которые сейчас реализуются.

«Но, несмотря на то, что это успешная история, она еще требует нашего внимания и усилий для ее продолжения. Самое главное - обеспечить содействие реализации реформы на местном уровне, так как громады должны стать более способными и успешными благодаря реформе децентрализации, поэтому мы уделяем такое внимание многообразной деятельности на местном уровне», - сказал Митчелл.

По его словам, Посольство Великобритании в Украине гордится тем, что поддержало проект «Децентрализация: реформирование образования на местном уровне» и надеется на поддержку подобных проектов в будущем.

В презентации в УНИАН приняли участие: Джон Митчелл, первый секретарь посольства Великобритании в Украине; Светлана Яворская, координатор программ, посольство Великобритании в Украине; Наталья Дрозд, руководитель проекта, ГО Центр «Доброчин»; Ирина Гайдучик, эксперт проекта, ГО «Волынский Институт Права»; Александр Подгорный, эксперт проекта, ГО «Черниговский Центр Прав Человека»; Татьяна Кириллова, эксперт проекта, ГО «Общественная инициатива Луганщины»; Артем Чайковский, эксперт проекта, ГО «Причерноморский центр политических и социальных исследований»;Александра Калашникова, эксперт проекта, ВОО «Ассоциация содействия самоорганизации населения».