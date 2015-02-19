«Информационный майдан» призывает президента и главу СБУ взять под личный контроль расследование деятельности руководства Концерна РРТ

Киев. 19 февраля. УНИАН. Общественная организация «Информационный майдан» обратилась к президенту Украины Петру Порошенко и главе Службы безопасности Украины Валентину Наливайченко с просьбой взять под личный контроль расследование причастности к сепаратистской деятельности генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Александра Пивнюка.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Сергей Каплин, который выступил в поддержку общественной организации.

«Я официально обратился с запросом народного депутата к генеральному прокурору, руководителю Службы безопасности Украины, к президенту Украины с тем, чтобы президент взял под личный контроль доведение дела Пивнюка до логического завершения. А логическое завершение в этом деле может быть только одно - тюрьма», - сказал Каплин.

Он напомнил, что недавно СБУ возбудила уголовное дело против Пивнюка по факту содействия деятельности террористических организаций.

«Недавно в Службе безопасности Украины возбуждено дело против Пивнюка, бывшего руководителя КРРТ, согласно той же статьи, по которой было возбуждено дело против Ефремова (бывшего главы фракции Партии регионов Александра Ефремова – УНИАН), а именно - финансирование сепаратизма и поддержка сепаратистских движений», - сказал Каплин.

Присутствовавшая на пресс-конференции директор департамента работы с органами власти, связей с общественностью и международного сотрудничества концерна Марина Помазанова отметила, что, несмотря на отстранение от занимаемой должности, Пивнюк продолжал проводить кадровые изменения в концерне.

«18 февраля главный бухгалтер Концерна РРТ Гнивко Галина была не допущена на рабочее место и получила устное предупреждение об увольнении лично от Пивнюка, который отстранен Кабмином от должности гендиректора концерна», - рассказал Помазанова.

В свою очередь, Каплин предположил, что увольнение главного бухгалтера является местью руководства концерна за дачу показаний против Пивнюка на заседании правительственной комиссии.

«Уже уволенный Пивнюк ничего лучшего не придумал, как прямо в конце своей работы в концерне уволить главного бухгалтера. Это месть и попытка спрятать концы в воду, создать условия, при которых дальнейшее расследование будет невозможным», - считает Каплин.

Как сообщал УНИАН, с начала февраля министр информационной политики Юрий Стець на своей странице в соцсети Facebook уже дважды сообщал об увольнении генерального директора Концерна РРТ Александра Пивнюка от занимаемой должности «за саботаж возобновления трансляции украинских телеканалов и радиостанций на Донбассе».