ГС «Опора» призывает президента и парламентские фракции обновить состав ЦИК

Киев. 19 февраля. УНИАН. ГС «Опора» призывает президента Украины Петра Порошенко и фракции Верховной Рады Украины обновить состав Центральной избирательной комиссии, полномочия 12 членов которой закончились еще в июне 2014 года.

Об этом сообщила координатор парламентских и избирательных программ ГС «Опора» Ольга Айвазовская на пресс-конференции в УНИАН.

Она отметила, что необходимо «актуализировать вопрос пересмотра состава ЦИК в кратчайшие сроки, ведь никакого нормативного основания, чтобы этого не делать, или политических препятствий, нет, кроме нежелания почему-то именно парламентских фракций как можно скорее принять это решение». «Хочу напомнить, что в соответствии с действующим законом о ЦИК кандидатуры на рассмотрение ВР подает президент, но согласовывая позицию с парламентскими фракциями. Сегодня ни президент, ни парламент почему-то не поднимают этот вопрос», - подчеркнула Айвазовская.

Она отметила, что «любой избирательный процесс на центральном уровне организуется ЦИК, тем не менее, к сожалению, до сих пор нет решения по пересмотру состава ЦИК, в частности, 12 ее членов, срок полномочий которых истек 1 июня 2014 года». По ее словам, в соответствии с Конституцией относительно непрерывности власти ЦИК продолжает свою работу «легитимным образом с юридической точки зрения, но тем не менее с моральной и политической - состав ЦИК необходимо пересмотреть как можно скорее».