Центр биржевых технологий совместно с вузами создал социальный проект по повышению финансовой грамотности для украинских студентов (фото, видео)

Курсы для студентов уже доступны на базе трех одесских вузов, а в ближайшее время планируется их запуск в Киеве.

Киев. 27 февраля. УНИАН. Международная группа компаний "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) совместно с рядом украинских вузов разработала социально направленный проект по повышению финансовой грамотности для студентов Украины.

Об этом сообщил глава ЦБТ Богдан Троцько на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы, "Центр биржевых технологий", совместно с вузами запустили ряд программ по повышению финансовой грамотности для молодежи, в частности для студентов", - сказал Троцько.

По его словам, обучающие программы для студентов являются бесплатными, включают в себя теорию, а также формируют практические навыки.

"Программы состоят из теории и практики. Что касается теории, мы проводим в вузах лекции по финансовой грамотности, по ведению семейного бюджета, взаимодействию с финансовыми учреждениями. Также мы уделяем время практическим занятиям - мы приглашаем к нам студентов вузов и абсолютно бесплатно обучаем их правилам управления финансовыми инструментами, а также привлекаем их на игровые тренинги", - подчеркнул Троцько.

Он отметил, что на сегодняшний день курсы для студентов уже доступны на базе трех одесских вузов - Одесской юридической академии, Одесского экономического университета и Международного гуманитарного университета.

По словам руководителя филиала компании «ЦБТ-Киев» Дмитрия Крупенко, социальный проект в скором времени будет доступен и для киевских студентов.

"Я уверен, что в будущем наш проект охватит всю страну. Меня давно посещали мысли, что данный проект необходимо запустить и в Киеве. Скажу больше: мы начали работать в этом направлении, и на текущий момент есть вузы, которые заинтересованы в сотрудничестве. И я думаю, что в самое ближайшее время мы запустим в Киеве первый курс лекций", - сказал Крупенко.

Участники пресс-конференции отметили, что группа компаний ЦБТ заинтересована в сотрудничестве со всеми вузами и проведении обучающих программ для студентов всех специальностей, а не исключительно экономической направленности.

В пресс-конференции приняли участие:Богдан Троцько, председатель международной группы компаний Центр Биржевых Технологий; Дмитрий Крупенко, руководитель филиала компании ЦБТ-Киев; Елена Гончаренко, декан факультета финансов и банковского дела Одесского национального экономического университета, доктор экономических наук, доцент; Елена Мартынюк, доцент кафедры менеджмента Международного гуманитарного университета, доктор экономических наук, бизнес-тренер, отличник образования Украины; Эдуард Бойченко, доцент кафедры хозяйственного права и процесса Национального университета «Одесская юридическая академия», кандидат юридических наук.

Справка УНИАН. Международная группа компаний "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) - это консалтинговая компания, проводит обучение работе на международных финансовых рынках.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/84472