22 марта в Одессе состоится торжественная церемония награждения участников рейтинга «Гордость и красота Украины» (фото, видео)

Церемония будет состоять из трех частей: красной дорожки, гала-концерта и гала-ужина.

Киев. 27 февраля. УНИАН. 22 марта в Одесском национальном академическом театре оперы и балета состоится торжественная церемония награждения участников рейтинга «Гордость и красота Украины».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили учредители и продюсеры проекта Эльвира Гаврилова и Богдан Терзи.

«В этом году мы не поехали в Киев и Львов, как нас приглашали в прошлом году. Мы остались в Одессе, и будем проводить 22 марта в Одесском национальном академическом театре оперы и балета нашу церемонию. У нас в этом году самая длинная в Европе красная дорожка - это более 100 метров и 2,5 тыс. гостей, которые съезжаются со всего мира. И мы можем сегодня официально об этом заявить», - сказала Эльвира Гаврилова.

По её словам, ведущими церемонии будут Соломия Витвицкая и Дмитрий Коляденко.

«Рекламу мы начали еще год назад. Практически это было в марте прошлого года. И за пять месяцев со старта рекламной кампании мы получили более 3 тысяч заявок на участие в ТОП-100 женщин и мужчин. Это очень хороший результат... Я считаю, что проект мы провели очень успешно. Мы получили то, что планировали, получили гораздо больше заявок на участие в конкурсе, чем даже ожидали... Все, что осталось, поставить яркую точку в этом проекте в этом году», - сообщил Богдан Терзи.

Церемония начнется 22 марта в 17:00 и будет состоять из трех частей: красной дорожки, гала-концерта и гала-ужина.

Среди приглашенных звезд - Снежана Егорова, Карина Плай, Екатерина Бужинская, Габриэлла Массанга, Наталья Шелепницкая, Андрей Кише и многие другие.

*** «Гордость и красота Украины» - это всеукраинский рейтинг, который впервые был проведен в Одессе в 2017 году и направлен на формирование положительного имиджа украинских женщин и мужчин - красивых, умных, успешных, реализованных в социуме.

В пресс-конференции приняли участие: основатели и продюсеры проекта Эльвира Гаврилова и Богдан Терзи; лицо обложки проекта «Гордость и красота Украина» 2019 Элен Фазал и Максим Слободянюк; лицо обложки проекта «Гордость и красота Украина» 2018 Наталья Бондарчук; лицо обложки проекта ТОП 100 «Будущее Украины. Дети »2018 Анастасия Бондарчук.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/84476