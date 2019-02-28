Отстраненный председатель Обуховского райсовета заявил о незаконности снятия его с должности и призвал президента Украины вмешаться в ситуацию (фото, видео)

Решение Обуховского районного совета об отстранении от должности председателя райсовета Константин Шушаков оспаривает в суде.

Киев. 28 февраля. УНИАН. Отстраненный от должности председателя Обуховского районного совета Константин Шушаков заявил о незаконности снятия его с должности и призывает президента Петра Порошенко вмешаться в напряженную общественно-политическую ситуацию, которая сложилась в Обуховском районе Киевской области.

Об этом Константин Шушаков заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"К сожалению, вынужден проинформировать общественность о критической общественно-политической и социальной ситуации в районе, возникшей из-за незаконных действий отдельных лиц из числа местных политиков, бизнесменов и общественных деятелей. Так, 1 февраля я был незаконно отстранен от исполнения должностных обязанностей после моих заявлений о необходимости обеспечения честных и прозрачных выборов на Обуховщине", - сообщил он.

Константин Шушаков отметил, что первая попытка отстранения его от должности состоялась 26 декабря 2018 года на сессии райсовета, но для принятия такого решения не хватило голосов двух депутатов.

"С тех пор началось давление на этих депутатов, в частности, со стороны теризбиркома. Его представители направили требование в партийные организации отозвать мандаты депутатов, которые были против снятия меня с должности, хотя Киевский окружной административный суд запретил Обуховской ТИК требовать отзыва мандатов этих депутатов", - подчеркнул он.

По словам юриста Арсена Луцика, который оспаривает решение об отстранении Шушакова от должности, 1 февраля должна была состояться внеочередная бюджетная сессия Обуховского районного совета, но председателю не удалось ее начать из-за отказа некоторых депутатов регистрироваться и, как следствие, отсутствия кворума, поэтому Шушаков закрыл сессию и перенес ее проведение на следующий день.

"Председатель райсовета закрыл сессию и ушел из зала заседаний вместе с несколькими депутатами. Но в зале остались депутаты, которые раньше голосовали за отстранение Шушакова, тогда заместитель председателя районного совета, вопреки регламенту, снова открыл сессию, а депутаты подали на внесение в повестку дня вопрос об отстранении Шушакова в связи с тем, что его работа неудовлетворительная", - рассказал юрист.

Арсен Луцик отметил, что на этом заседании заместитель председателя Обуховской ТИК зачитала заявление о том, что органы партий, членами которых являются депутаты, отказавшиеся голосовать за отстранение Шушакова, приняли решение отозвать своих депутатов и назначить других, вопреки решению суда.

"Состоялась замена депутатов, которая дала возможность проголосовать и уволить председателя райсовета. Несмотря на то, что оба голосования должны были проводиться в тайном режиме, первое (о внесении вопроса в повестку дня) проголосовали открыто, а второе (собственно об отстранении) уже тайно. Кроме того, представление о внесении вопроса в повестку дня, должно вноситься на рассмотрение райсовета за 10 дней, а его предложили в тот же день. Тем более, сразу после закрытия заседания Шушаков ушел на больничный, а увольнение лица, находящегося на больничном, вне закона", - подчеркнул юрист.

Константин Шушаков отметил, что слушание дела относительно его отстранения от должности состоится 14 марта в Киевском окружном административном суде, и подчеркнул, что против него и депутатов, которые не поддерживали вышеупомянутое решение, развернута системная информационная кампания по дискредитации с целью получения определенными лицами контроля над всеми процессами, происходящими в районе.

"Без вмешательства представителей высших органов власти и высших должностных лиц правоохранительной системы такой беспредел останется безнаказанным. Поэтому я вынужден обратиться к президенту Украины с просьбой вмешаться в данную ситуацию и не допустить вмешательства в избирательный процесс в Обуховском районе со стороны власти и других лиц, которые пытаются незаконным способом повлиять на народное волеизъявление", - подчеркнул он.

По словам Константина Шушакова, сегодня он лично подаст в Администрации президента соответствующее обращение к главе государства.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/84482