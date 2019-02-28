Общественное движение «Сила права» выступает за создание общественно-государственного партнерства для наказания РФ как страны-агрессора (видео)

По словам Главы Всеукраинского общественного движения, в конце 2014 года команда «Силы права» разработала стратегию «юридического наступления» на РФ, и с 2015 года она реализуется.

Киев. 28 февраля. УНИАН. Глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко заявил о решении организации относительно намерения создать общественно-государственное партнерство в реализации программы привлечения России к ответственности как государства-агрессора и взыскании с РФ ущерба, причиненного гражданам, бизнесу и Украинскому государству.

Об этом Андрей Сенченко заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, программа заработает после президентских выборов и избрания нового главы Украинского государства.

«В конце 2014 года команда «Силы права» разработала стратегию юридического наступления на РФ. С начала 2015 года вместе с пострадавшими - семьями погибших, военнослужащими и гражданскими лицами, получившими ранения и увечья, вынужденными переселенцами - «Сила права» начала масштабное наступление на страну-агрессора на юридическом фронте», - заявил он.

Андрей Сенченко отметил, что благодаря системным усилиям движения «Сила права» сформирована широкая судебная практика на уровне местных, апелляционных судов и Верховного суда Украины. «Сотнями судебных решений установлены юридические факты вооруженной агрессии РФ против Украины и оккупации части территории Украины, а также закреплены доказательства российской агрессии, оккупации, военных преступлений и нарушений прав человека. Также получены положительные решения о взыскании ущерба в интересах семей погибших и вынужденных переселенцев», - отметил он.

«30 мая 2016 года Голосеевский районный суд города Киева по делу «Ирина Веригина против Российской Федерации» в качестве меры обеспечения иска вынес определение, которым наложил арест на выплату кредита в размере 3 миллиардов долларов США, полученного Украины от Российской Федерации во времена режима Януковича в 2013 году, и процентов по нему», - сообщил Андрей Сенченко.

Сейчас, по словам Сенченко, наступило время активно приступать к аресту активов РФ, находятся не только в Украине, но и в юрисдикциях других государств. «Именно в этом вопросе поддержка государства является критической и крайне необходимой», - добавил он.

Андрей Сенченко утверждает, что «после избрания нового президента Украины «Сила права» оставит за собой работу с пострадавшими гражданами и юридическое сопровождение в украинских судах на всех этапах судебного процесса до финального решения».

Со своей стороны, подчеркивает общественный деятель, государство должно обеспечивать юридическую и дипломатическую поддержку по решению вопроса ареста российских государственных активов в Украине и за рубежом.

«Наша задача - сделать так, чтобы каждый украинский гражданин, каждое украинское предприятие, а также Украинское государство получили компенсацию ущерба, причиненного в результате российской вооруженной агрессии, а РФ была привлечена к ответственности за преступления на территории нашего государства», - отметил Сенченко.

В пресс-конференции приняли участие: Андрей Сенченко, Глава Всеукраинского общественного движения «Сила права»; Анатолий Полях, член Координационного совета Всеукраинского общественного движения «Сила права», генерал-майор юстиции; Вадим Севериненко, исполнительный директор Всеукраинского общественного движения «Сила права»; Иван Куценко, член Координационного совета Всеукраинского общественного движения «Сила права»; Игорь Окунев, заместитель руководителя юридического департамента "Сила права".