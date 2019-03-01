Эксперты рассказали о нарушениях во время президентской кампании и презентовали «горячую линию» для противодействия им в столице (видео)

В ГО «Центр защиты киевлян» запустили «горячую линию» для предотвращения массового нарушения прав избирателей и избирательного законодательства.

Киев. 1 марта. УНИАН. Эксперты рассказали о махинациях, манипуляциях и нарушениях избирательного законодательства во время президентской кампании и презентовали телефонную «горячую линию» для противодействия им в столице.

На пресс-конференции в агентстве УНИАН на тему: «Честные выборы в Киеве: как противостоять махинациям» председатель ОО «Центр защиты киевлян» Виталий Нестор отметил, что «украинцы имеют право избирать честно и законно любого из законных кандидатов как в президенты, так и в Верховную Раду, и в органы местного самоуправления».

Виталий Нестор констатировал, что на сегодняшний день есть ряд норм действующего законодательства, предусматривающих наказание за нарушение избирательного законодательства, в том числе за подкуп избирателей, неправомерные действия по проведению агитации.

По его словам, учитывая тенденцию к увеличению нарушения агитационной деятельности, ГО «Центр защиты киевлян» запустили информационную «горячую линию» - 0800 30 20 19, которая в дальнейшем позволит избежать или предотвратить массовое нарушение прав избирателей и избирательного законодательства.

«Наши консультанты, получив по «горячей линии» обращения от жителей Киева, в дальнейшем передают их юристам на обработку. Юристы, в свою очередь, предоставляют консультацию либо пострадавшим лицам, либо заявителям, которые установили факт нарушения избирательного законодательства», - сказал он.

Нестор подчеркивает, что все это в дальнейшем позволит как «Центру защиты киевлян», так и лицам, чьи права нарушены, обращаться в правоохранительные органы с целью привлечения виновных к ответственности.

В свою очередь политический технолог Петр Охотин заявил, что «выборы 2019 года будут одними из самых грязных». «Мы видим, что эти выборы имеют несколько аспектов. Кандидатами выстраиваются так называемые «избирательные пирамиды», то есть сети скупки голосов. Одни из них созданы полностью по-черному, там деньги, преимущественно коррупционного происхождения, выдаются наличными», - сказал он.

Также политтехнолог убежден, что действующая власть идет на все, чтобы сохранить свой рейтинг и гарантировать себе победу на выборах. «Мы видим, что появляется именно на момент выборов - под март-апрель этого года происходит монетизация льгот. То есть просто берутся деньги из бюджета и раздаются. С точки зрения того, чтобы действующая власть продлила свое пребывание на определенный срок, это политтехнология», - добавил он.

По мнению эксперта, противодействие подкупу голосов является вопросом национальной безопасности государства. «Сегодня за 500-1000 грн избиратели фактически продают наше будущее», - подчеркнул он.

Политический консультант Андрей Вальчишин заметил, что избирательные нарушения касаются не только подкупа избирателей, фальсификаций на избирательных участках, но и самого хода кампании. «Если мы упустим сейчас определенные административные элементы, то есть целый большой спектр именно информационных манипуляций, которые очень ярко и широко используются», - сказал он.

«Если происходит какое-то резонансное событие, когда выходит определенное резонансное расследование, в дальнейшем его пытаются приглушить другим информационным поводом. Это может быть какой-то информационный вброс или это может быть использование определенных органов государственной власти или правоохранительных органов или других силовых структур для того, чтобы напрячь ситуацию и отвлечь внимание избирателей от того, что происходит», - добавил эксперт.

Также, по словам Вальчишина, есть популярная политтехнология - «вбрасывание фейковой социологии». Эксперт отметил, эта технология часто используется теми кандидатами, которые планируют нечестные махинации или скупку голосов для того, чтобы подготовить общественное мнение к их результату, который они планируют обеспечить в поле.

Кроме того, эксперт отметил, что популярным является использование различных интернет-троллей в политических целях. «Мы видим по тому, как идут дискуссии в социальных сетях, фактически реальные люди очень мало вовлечены в эти дискуссии. Тролли различных штабов воюют между собой и таким образом пытаются управлять общественным мнением», - добавил он.

Правозащитник Юрий Власенко считает, что «никто не может назвать эти выборы честными».

«Действительно, очень много грязи, и на самом деле, мы все прекрасно понимаем, что грязь специально используется кандидатами и штабами отдельных кандидатов для того, чтобы поднять уровень социальной напряженности в обществе и показать обществу якобы полное недоверие ко всем кандидатам и за счет этого минимизировать явку на выборах», - отметил он.

По его словам, в Киеве и в целом по стране происходит массовое повреждение агитационных палаток, которое еще началось с ноября 2018 года, когда еще предвыборная кампания официально не началась, но агитационные палатки начали фактически уничтожать. «Потом мы видели, что в Одессе произошли определенные нападения на кандидатов в президенты, чтобы показать обществу, что выборы - это очень опасное дело», - отмечает Власенко

Правозащитник отметил, что в Киеве сейчас происходит «массовый подкуп избирателей». «К большому сожалению, используется технология с использованием депутатов Киевского городского совета от одного кандидата на пост президента. Люди ходят по домам и ищут избирателей, которые будут голосовать за средства - им предлагается заполнить «анкеты сторонника», - добавил Власенко.