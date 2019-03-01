Гриценко може піднятися на другу позицію в президентському рейтингу завдяки зняттю Садовим своєї кандидатури з виборів - експерти (видео)

Киев. 1 марта. УНИАН. Кандидат в президенты, лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко может подняться на вторую позицию в президентском рейтинге благодаря снятию председателем «Объединения «Самопомич» Андреем Садовым своей кандидатуры с президентских выборов.

Такое мнение высказали на пресс-конференции в УНИАН директор Агентства моделирования ситуации Виталий Бала и заместитель директора АМС Алексей Голобуцкий.

«Это (заявление Садового - УНИАН), кстати, может внести достаточно интересную интригу. Уже теперь и Гриценко может побороться, условно говоря, за вторую-третью позицию (в рейтинге кандидатов в президенты)... Мы видим, что финишная прямая президентской кампании может стать более насыщенной и интересной», - прогнозирует Бала.

По мнению Голобуцкого, с точки зрения информационной деятельности, это правильный шаг. «Я думаю, это пару процентов Гриценко добавит. И придаст уверенности его электорату, что у него появились шансы... Есть конкуренция у основных двух игроков за второе место - у Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Еще может появиться Гриценко», - считает Голобуцкий.

«Мы говорили ранее о том, что, скорее всего, наиболее вероятной парой (второго места) будет Тимошенко-Порошенко. Кстати, эта пара остается. Но в связи с заявлением Садового и в зависимости от того, как теперь будут работать их два штаба, я не исключаю, что он также может попытаться побороться. С этим заявлением интрига усиливается в избирательной кампании», - добавил Бала.

По мнению Голобуцкого, даже если Гриценко не выйдет во второй тур, но вместе с Садовым пойдут единым партийным списком на парламентские выборы, то это для них будет положительной тенденцией.

«Здесь в принципе неплохие перспективы открываются на парламентские выборы», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 марта, председатель партии «Объединение «Самопомич» Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу кандидата в президенты, лидера «Гражданской позиции» Гриценко.

Садовый также анонсировал в начале следующей недели подписание публичного соглашения между двумя политиками, в котором будут зафиксированы важные принципы, касающиеся обороны и безопасности Украины, борьбы с коррупцией, оккупированных территорий и кадровой политики.