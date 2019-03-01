Эксперты АМС инициируют меморандум об обязательных публичных дебатах первой по рейтингам пятерки кандидатов в президенты (видео)

Дебаты должны проходить не позднее чем за неделю до дня голосования, оптимально - в предшествующие выходные, 23 или 24 марта.

Киев. 1 марта. УНИАН. Агентство моделирования ситуаций инициирует общенациональный проект обязательных публичных дебатов, в которых еще перед первым туром должны принять участие пять самых рейтинговых кандидатов в президенты Украины.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщили директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала и заместитель директора АМС Алексей Голобуцкий.

«Мы инициируем проведение теледебатов в первом туре. Последние социологические данные, которые можно будет обнародовать до дня голосования - первая пятерка, которая будет в соцопросах - мы предлагаем присоединиться к предложению проведения телевизионных дебатов. В связи с этим мы подготовили меморандум об обязательных публичных дебатах первой по рейтингам пятерки кандидатов в президенты Украины», - рассказал Бала.

По его словам, формат дебатов предлагается максимально жестким: никаких ведущих или журналистов как участников - только независимый модератор, который будет следить за временем выступлений и соблюдением темы; никаких пространных докладов на свободную тему, удобную для кандидата; жесткий тайминг ответов; конкретные формулировки вопросов, одинаковых для каждого кандидата.

«Дебаты не должны стать «теплой ванной» ни для одного кандидата. Дебаты должны дать избирателям конкретные ответы на конкретные вопросы, а не очередные лозунги и общие фразы. «Задача-минимум» дебатов в столь жестком формате: дать возможность сориентироваться как минимум той половине избирателей, которая заявляют о готовности прийти на участки, но до сих пор не знает, за кого голосовать. «Задача-максимум»: результаты дебатов должны откорректировать позицию тех избирателей, которые уже определились - укрепить уверенность тех избирателей, которые получат подтверждение своего мнения о кандидате, или поменять выбор тех, кто выявит, что имел ошибочные представления о позиции кандидата», - отметил Бала.

Он добавил, что дебаты должны состояться не позднее чем за неделю до дня голосования, оптимально - в предшествующие выходные, 23 или 24 марта.

По словам Голобуцкого, вопросы для публичных дебатов подготовлены аналитиками Агентства моделирования ситуаций, они разделены на три блока: первый касается предвыборной кампании и программы кандидатов, второй - действий кандидатов после выборов, третий - геополитических ориентиров кандидатов.

Агентство моделирования ситуаций приглашает всех заинтересованных - консалтинговые компании, партии, общественные организации и инициативы, журналистов, телеканалы, СМИ - поддержать этот меморандум и присоединиться к организации таких дебатов.