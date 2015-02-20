Ассоциация деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий Западной Украины призывает депутатов ускорить введение моратория на вывоз леса-кругляка

Киев. 20 февраля. УНИАН. Ассоциация деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий Западной Украины просит Верховную Раду незамедлительно принять во втором чтении законопроект, предполагающий введение 10-летнего моратория на экспорт леса-кругляка, в то же время изъяв из проекта закона ряд норм, ограничивающих вывоз за границу переработанной древесины.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава ассоциации Игорь Соболевский, речь идет о законопроекте №1362, принятом Верховной Радой в первом чтении 5 февраля этого года.

«Наше требование к нашему сегодняшнему парламенту, к нашим депутатам, к профильному комитету – принять законопроект №1362 только в части экспорта круглого леса и необработанных материалов не толще 70 миллиметров», - сказал Соболевский.

По его словам, в результате массового вывоза леса-кругляка за границу в Украине из-за нехватки сырья закрывается множество деревообрабатывающих предприятий, а тысячи людей остаются без работы.

«Реальная картина такая: в каждой области уже сегодня есть десятки предприятий, которые закрылись из-за нехватки сырья. Только за 3 года – с 2010 по 2013 год - в Украине закрыто более 2,2 тысячи предприятий из-за того, что они не получили сырья, и тысячи людей были выброшены на улицу», - добавил Соболевский.

В свою очередь член Ассоциации деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий Западной Украины Андрей Попович, также присутствовавший на пресс-конференции, подтвердил слова Соболевского, отметив, что в Закарпатской области из-за массового вывоза леса-кругляка из 58 пилорам работают только 7. Соответственно, из 3,2 тыс. рабочих мест в области остается только 370.

«Поэтому мы настаиваем на том, чтобы прекратить экспорт необработанного круглого леса», - сказал Попович.

Вместе с тем, Соболевский подчеркнул, что, по расчетам ассоциации, из-за отсутствия моратория на экспорт леса-кругляка Украина ежегодно теряет десятки миллиардов гривен.

«Ежегодно из-за экспорта леса-кругляка Украина теряет десятки миллиардов гривен и тысячи рабочих мест. Альтернативы здесь нет – категорически запретить экспорт круглого леса. И только тогда предприятия, имея доступ к сырью, будут инвестировать в свое развитие и очень быстро превратятся в высокотехнологичные», - отметил Соболевский.

В то же время глава ассоциации подчеркнул, что до рассмотрения законопроекта во втором чтении из него нужно изъять ряд норм, ограничивающих вывоз за границу переработанной древесины. В противном случае и лесохозяйственная, и деревообрабатывающая отрасли могут быть поставлены на грань выживания. В частности, Соболевский обратил внимание, что помимо запрета на экспорт леса-кругляка, законопроектом предусматривается введение запрета на вывоз пиломатериалов толщиной более 70 миллиметров с транспортной влажностью более 22%.

«Это значит, что если закон будет принят в существующем виде и вступит в силу с 1 марта, то экспорт пиломатериалов из Украины практически полностью остановится. Потому что 86% предприятий Украины занимаются только частичной переработкой – то есть пилят лес на пиломатериал и отправляют на Запад. А высокотехнологичные сушки имеют только 6% предприятий», - сказал он.

По словам главы ассоциации, если эта норма все же вступит в силу, то в лесохозяйственной и деревообрабатывающей отрасли начнутся массовые банкротства.

«То есть, если принять этот закон в существующем виде, одновременно что происходило бы: лесхозы становились бы банкротами, потому что экспорт сырья запрещен, мы становились бы банкротами, потому что нам бы запретили экспорт пиломатериалов. Очень простая схема – ложатся лесхозы, ложатся предприятия. И через 2-3 месяца в Украине были бы обанкротившиеся лесные хозяйства, готовые к скупке», - пояснил Соболевский.

Он также отметил, что в случае реализации такого сценария место Украины на западных рынках сразу же займут конкуренты, в частности российский леспром. Поэтому Соболевский и другие члены ассоциации обратились к народным депутатам с призывом изъять указанную норму из окончательной редакции законопроекта.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля текущего года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов" (относительно моратория на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде) (№1362). За это решение проголосовали 277 народных депутатов из 319 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, законопроект предлагает установить 10-летний мораторий на вывоз за пределы таможенной территории Украины лесоматериалов в виде необработанной древесины, а именно леса круглого в виде бревен, столбов, с транспортной влажностью более 22% и пиломатериалов толщиной более 70 миллиметров с транспортной влажностью более 22%.