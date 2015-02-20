Экс-мэр Равы–Русской просит власти дать оценку "безосновательным" обвинениям депутата Парасюка в ее адрес

Киев. 20 февраля. УНИАН. Бывший городской голова города Рава–Русская Ирина Верещук обращается к властям Украины с просьбой разобраться в ситуации по поводу «безосновательных» обвинений со стороны народного депутата Украины Владимира Парасюка в якобы в земельных аферах.

Об этом Верещук сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

«Я обращаюсь к центральной власти с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям Парасюка, который является народным депутатом и пользуется иммунитетом, имеет неприкосновенность и пользуется авторитетом среди населения Украины», - сказала она.

Верещук сообщила, что Парасюк обвинил ее в том, что она якобы отдала земельный участок, который был выделен под строительство детского сада, своим родственникам.

Верещук отметила, Парасюк обвинил ее на основании того, что «люди говорят». «Никакие решения, факты и документы не были представлены. Также не было депутатского запроса», - сказала она.

Верещук отметила, что «это безосновательное обвинение в полной мере».

Она заявила, что готова отстаивать свою правоту в суде и уже подготовила исковое заявление. «Я буду отстаивать свою честь, достоинство и деловую репутацию всеми законными способами. Возможно, это будет исковое заявление о клевете», - сказала Верещук. По ее словам, указанный земельный участок никогда не выделялась ни под школу, ни под детский сад. Верещук сообщила, что участок был разработан в 2007 году при предыдущем городском голове и предоставляляс сначала под теннисный корт.

«В марте 2010 предыдущим городским головой и городским советом он был выделен под индивидуальную жилую застройку. В 2011 году был разработан новый генеральный план города и решением сессии Совета был закреплен участок под индивидуальную жилую застройку и уже в 2014, когда была соблюдена вся процедура., был выделен такой квартал и только сейчас его подняли из-под сукна и начали об этом рассказывать», - сказала Верещук.

Верещук отметила, что земельный участок был выделен обычным жителям города, которые не являются ее родственниками.

Верещук также заявила, что подала в отставку с поста городского головы города Рава-Русская, поскольку устала от постоянного давления и безосновательных обвинений от псевдопатриотов. В соответствии с заявлением, полномочия городского головы Равы-Русской Верещук прекращаются с 17 февраля 2015.

Она утверждает, что на местах ситуация становится неуправляемой. «Как это происходит в западной Украине: приезжают радикальные организации, которые называют себя «антикоррупционный комитет», «люстрационный комитет», «патриоты Украины», или отдельные представители, которые считают себя олицетворением Майдана и которые на волне патриотизма пришли к власти, и, не считаясь ни с какими законными методами, выносят приговоры, фактически, единолично люстрируя городских голов или представителей общин», - сказала Верещук.

По ее словам, 15 февраля 2015 года в Раву-Русскую прибыл Парасюк, который «на народном собрании, куда пришла определенная часть общины, сообщил, что через два месяца городской голова будет в тюрьме».

Верещук отметила, что, «возмущая народ, вводя в заблуждение людей, дестабилизировав ситуацию, руками общины делается раскол». «Это технология, которая сегодня применяется в западной Украине с целью дестабилизировать ситуацию, расколоть государство и на этом заработать свои или политические, экономические дивиденды» , - сказала Верещук.

Она отметила, что поняла, что «должен стать субъектом таких политических расправ» и добровольно сложила полномочия, чтобы «сделать предупредить раскол в обществе».