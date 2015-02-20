Киев. 20 февраля. УНИАН. Активисты Криворожского майдана заявляют о репрессиях со стороны местной власти.

Об этом на пресс-конференции УНИАН сообщил председатель общественного объединения «Союз граждан Криворожья» Владислав Штефан.

Общественный деятель заявил о том, что «каждый день на активистов осуществляется физическое и психологическое давление, а силовики открыто угрожают пытками и уголовными делами».

«В связи с тем, что наше протестное движение в Кривом Роге не было услышано центральными органами власти, оно переносится в город Киев», - заявил Штефан, добавив, что многочисленные обращения и акции голодовки активистов Криворожского майдана не вызвали никакой реакции.

Штефан, в частности рассказал, что представители «Оппозиционного блока» обратились к генеральному прокурору с требованием «разобраться» с активистами. «Как мы все заем, новоназначенный генеральный прокурор Виктор Шокин, после обращения «Оппозиционного блока» с тем, чтоб он разобрался с протестующими города Кривого Рога, которых, после того, когда активисты зашли в здание городского совета, обвинили в том, что это - радикалы, наркоманы и тому подобные сомнительные личности, после этого Шокин объявил о том, что он «разберется» с этим», - сказал активист.

«Мы не стали дожидаться этого и сами приехали под стены Генеральной прокуратуры, непосредственно к Виктору Шокину, чтоб, если у него есть к нам какие-то вопросы относительно нашего протеста, – мы готовы дать ответы и, в свою очередь, задать свои вопросы относительно бездеятельности прокуратуры в вопросах, связанных с семьей Вилкула, Ахметова… Тех действий, которые поставили Кривой Рог на колени, и вывели на улицы протестующих людей», - добавил он.

Со слов Штефана, сегодняшние протесты представителей общины Кривого Рога проходили под Администрацией президента Украины, Генеральной прокуратурой из-за давления местной власти на активистов «Майдан - Кривой Рог».

Кроме того, представительница объединения «Союз граждан Криворожья» Ирина Туровская, присутствовавшая на пресс-конференции, рассказала о совершенном на нее нападении в пятницу, 13 февраля. Как сообщила Туровская, в Кривом Роге, возле дома, где она проживает, на нее напал неизвестный мужчина и стал избивать ее до потери сознания. Активистка предполагает, что нападение связано с ее протестной деятельностью, а также имеет политические мотивы.

Кроме этого, Штефан отметил, что общественная организация «Союз граждан Криворожья» готова предъявить генеральному прокурору «факты и свидетельства преступной деятельности местной власти Кривого Рога».

Также участники пресс-конференции обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой поддержать активистов «Майдан - Кривой Рог».

Напомним, 28 января в Кривом Роге около 200 активистов общественных организаций, местного Евромайдана, общественных активистов вошли в здание горсовета. По их словам, поводом для таких действий стала отмена сессии городского совета из-за неготовности документов. Активисты считают, что горисполком и депутаты саботируют выполнение своих обязанностей, они заявили о недоверии горсовету и городскому голове Юрию Вилкулу. Участники акции также говорили, что недовольны пассивностью местных депутатов "в признании Российской Федерации страной-агрессором".

Милиция Кривого Рога открыла уголовное производство по факту захвата местными активистами.