В ГО «Интересы народа» считают молодежную составляющую в предвыборной программе Тимошенко наиболее перспективной для выполнения (видео)

В общественной организации проанализировали видение молодежной политики после выборов кандидатами в президенты Украины, которое они декларируют в предвыборных программах.

Киев. 4 марта. УНИАН. В Общественной организации «Интересы народа» считают молодежную составляющую в предвыборной программе кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко наиболее перспективной для выполнения.

Об этом заявил председатель этой организации Игорь Герчук на пресс-конференции в агентстве УНИАН на тему: «Молодежная составляющая в предвыборных программах кандидатов в президенты Украины».

По его словам, приоритетами в предвыборной программе Тимошенко является создание рабочих мест для молодежи, наличие молодежного жилья, кредитование молодежного предпринимательства, поддержка семей через выплату помощи при рождении детей.

Как отметил в свою очередь заместитель председателя ГО «Интересы народа» Олег Бодак, было проанализировано видение молодежной политики после выборов кандидатами в президенты Украины, которое они декларируют в предвыборных программах. «Наша команда пришла к выводу, что далеко не каждый кандидат обеспокоен вопросом молодежной политики, который, без всякого сомнения, является одним из наиболее актуальных и должен составлять приоритет для власти», - добавил он.

По его словам, согласно последним опросам, наибольшую поддержку среди молодежи имеет кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский. Бодак отметил, что в его предвыборной программе молодежь упоминается дважды, в частности, отмечается: «Я расскажу вам об Украине своей мечты, где у молодой семьи есть одна проблема - выбрать квартиру в городе или загородный дом», также говорится о необходимости предоставления молодежи качественного образования, ее трудоустройства и наличия пространства для самореализации.

Олег Бодак отметил, что в программе действующего президента Украины Петра Порошенко «мы не нашли ни одного упоминания о молодежи и о каких-либо векторах развития данной политики». По словам заместителя главы громадской организации, возможно, это связано с тем, что во время президентства Порошенко «вопрос молодежи не был поставлен как один из приоритетных».

Бодак добавил, что в программе кандидата в президенты Тимошенко есть целый раздел «Новая молодежная политика», который содержит четыре вектора развития молодежной политики и улучшения жизни молодежи в Украине.

По его словам, важно то, что Тимошенко предлагает «создание новых рабочих мест путем повышения производства», а также применения льготной системы налогообложения для работодателей, которые трудоустраивают молодежь, а именно выпускников учебных заведений. «Новая молодежная политика имеет целью создание и воплощение в жизнь программы банковского микрокредитования для молодежи и среднего класса для всех типов бизнеса и принятия соответствующего законодательства, которое бы способствовало реализации этого банковского микрокредитования», - сказал Бодак. По его словам, важно, что в программе говорится о необходимости создания государственного фонда страхования ипотечных кредитов, что позволит его получить без первого взноса и без залога.

Олег Бодак отметил, что Тимошенко предлагает вернуть выплаты, которые были ранее, на рождение детей - 50 тысяч гривень при рождении первого ребенка, 100 тысяч - при рождении второго ребенка и 150 тысяч гривень при рождении третьего и каждого следующего ребенка. По его убеждению, такая программа является «достаточно многосторонней и имеет четкий вектор движения».

Бодак добавил, что кандидат в президенты Анатолий Гриценко считает необходимым введение новой избирательной системы и запрета миллиардной политической рекламы на телеканалах, что «откроет путь во власть честным профессионалам, в том числе и одаренной молодежи». В предвыборной программе Гриценко предусмотрены стимулы для производства украинских культурных шедевров, прежде всего, украинского кино, современных проектов для подростков и молодежи.

В программе кандидата в президенты Олега Ляшко говорится о необходимости обучения молодежи и за пределами Украины, но нужны стимулы, чтобы она возвращалась в Украину и применяла здесь полученные знания, добавил Бодак. По его словам, также говорится о доступном жилье для молодежи, чтобы «семьи с детьми не слонялись», а имели собственное жилье.

Пресс-секретарь ГО «Интересы народа» Екатерина Перепелицына отметила, что организация основана инициативной молодежью во Львове, а затем были созданы организации во всех регионах Украины. По ее словам, ОО «Интересы народа» занимается развитием местных инициатив, поддержкой людей с ограниченными возможностями и созданием условий для самореализации молодых людей в Украине. Она подчеркнула, что организация делает все для того, чтобы привлечь молодежь и другие слои населения на местном уровне к политической и общественной жизни.