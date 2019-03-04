Активисты призывают власти Киева отменить утвержденный проект Шулявского путепровода и провести конкурс на лучшее проектное решение (видео)

Эксперты считают, что можно избежать полного перекрытия движения по проспекту Победы с 16 марта, так как на время демонтажа старого путепровода можно сделать временный регулируемый перекресток.

Киев. 4 марта. УНИАН. Общественные активисты призывают Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) и мэра Киева Владимира Кличко отменить утвержденный проект Шулявского путепровода и провести архитектурный конкурс на лучшее проектное решение по строительству, а также на время демонтажа старого путепровода сделать временный регулируемый перекресток.

Об этом сообщил транспортный эксперт Виктор Петрук на пресс-конференции в УНИАН.

«Я не знаю, на чем держится Шулявский путепровод, и надо было запретить движение по этой развязке еще летом 2017 года. Поэтому мы поддерживаем демонтаж путепровода. Затем, надо сделать на Шулявке временный регулируемый перекресток. Это техническое решение нами было просчитано. После этого необходимо провести архитектурный конкурс на лучшее проектное решение по строительству нового путепровода. Так как этого требует закон и петиция», - сказал он.

Петрук отметил, что после подписания первой петиции, которую поддержала общественность, КГГА дала публичное обещание, что технико-экономическое обоснование (ТЭО) трехуровневой развязки будет добавлено к общему ТЭО и пройдет госэкспертизы.

«Мы разрабатывали ТЭО трехуровневой развязки за собственные деньги, и оно полностью опровергло все заявленные цифры КГГА. Однако КГГА заблокировала рассмотрение нашего ТЭО в государственной строительной экспертизе», - сказал он.

Виктор Петрук сообщил, что заявления КГГА о том, что проект «четырехлистника» будет дешевле, чем проект трехуровневой развязки, не соответствует действительности.

«В начале стоимость «четырехлистника» оценивалась в 400 млн грн, но после госэкспертизы мы знаем, что стоимость составит 830 млн грн. Однако это без учета отчуждения имущества завода «Большевик». Все вместе обойдется приблизительно в 1,2 млрд грн. Проект трехуровневой развязки будет стоить 756 млн грн», - сказал эксперт.

По словам Петрука, сейчас отсутствует диалог с киевской властью. «КГГА боится экспертного мнения. Мэр Киева Кличко в мае прошлого года давал публичные обещания привлечь независимых немецких экспертов, чтобы выбрать лучший проект. Однако Кличко так и не пригласил этих экспертов, приняв единолично решение о строительстве проекта «четырехлистника», - подчеркнул он.

Также Виктор Петрук отметил, что развязка по проекту «четырехлистника» не в интересах киевлян, так как цивилизованные города сегодня избавляются от построенных ранее «четырехлистников».

«Любое проектное решение из семи предложенных будет лучше, чем то, которое выбрала КГГА. Наилучшим был вариант, который предлагали китайские специалисты. А также проект трехуровневой развязки, который не требует перекрытия движения, как это будет сейчас. В связи с перекрытием будут значительные транспортные потери. Это обойдется в пересчете на транспортный эффект в 250 млн грн в год. К тому же, после сдачи в эксплуатацию «четырехлистника» ухудшится ситуация, так как исчезнет правый поворот с проспекта Победы на улицу Гетьмана», - сказал он.

По словам Петрука, выбрав проект «четырехлистника», КГГА нарушила законодательство и строительные нормы, так как такие объекты должны проектироваться исключительно на конкурсной основе.

«Конкурса на развязку не было. Кроме того, проект «четырехлистника» нарушает государственные строительные нормы, так как не допускается строительство таких развязок, если интенсивность левоповоротного движения превышает 15%. Также во время выдачи градостроительных условий и ограничений на развязку было нарушено земельное законодательство. Дело в том, что заявитель не предоставил департаменту архитектуры документы о праве собственности на земельный участок, где будет проводиться реконструкция. Более того, такого разрешения нет до сих пор, и никто не ведет переговоры с Фондом госимущества, который является распорядителем завода», - сказал он.

Петрук акцентировал, что игнорирование общественного мнению по поводу нового путепровода на Шулявке связано с тем, что у проекта «четырехлистника» есть лоббисты во власти.

«Главный лоббист - это директор «Киевавтодора» Александр Густелев. Но его мотивации мы не знаем… Виталий Кличко заявлял, что ему нравится проект строительства трехуровневой развязки и что он хочет ее построить. Но эксперты рассказали ему, что это технически невозможно. Но мы знаем, что профильный проектный институт, который проектирует, например, Подольский мост, опроверг эту информацию», - подчеркнул он.

Журналист и общественная активистка Ирина Головатенко заявила, что активисты неоднократно обращались к киевской власти с просьбой провести независимый конкурс, но в связи с игнорированием этих требований были вынуждены направить иск в суд.

«Два года тому «мост устал». После этого киевская власть решила построить новую развязку. Но предложенный вариант реконструкции не устроил общественность, и были созданы петиции с целью рассмотреть другие варианты. Однако эти петиции не были приняты во внимание. Известно, что часть денег уже выделяется на неэффективный проект. Поэтому был иск в суд. Завтра состоится заседание суда по рассмотрению дела по сути. Несмотря на это, суд не запрещал проводить работы на развязке», - акцентировала она.

Также, Ирина Головатенко отметила, что некоторые люди при власти совсем не разбираются в вопросе строительства развязки и считают, что будет строиться трехуровневая развязка.

«Это нонсенс. Например, в газете «Солом'янка» провластный депутат отчитывается перед киевлянами о выделенных средствах на путепровод и показывается фото проекта трехуровневой развязки, а не той, которую они планируют реализовать», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2017 года в Киеве частично обрушился Шулявский мост. 18 мая в Киевской горгосадминистрации сообщили, что экспертами определен финальный вариант реконструкции Шулявского путепровода. Объект планировали реконструировать за 12 месяцев, стоимость проекта оценили в 400 млн грн. Предполагалось, что после реконструкции Шулявский путепровод станет современной магистралью с достаточно высокой пропускной способностью. Однако работы на путепроводе в прошлом году так и не были начаты. 18 апреля 2018 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти города планируют начать ремонт Шулявского моста в июне, а ориентировочная стоимость работ составит около 1,5 млрд грн.

В мае 2018 года общественные активисты призывали КГГА и мэра Кличко пригласить независимых экспертов и провести новый конкурс на проект реконструкции Шулявского путепровода, так как утвержденный проект транспортной развязки предусматривает полное перекрытие движения, в связи с чем Киев потеряет около 375 млн грн недополученного дохода.