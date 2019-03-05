В состав окружных избирательных комиссий входят 7 тыс. 355 человек от 43 кандидатов в президенты - ОПОРА

По данным ОПОРЫ, 32 кандидата получили максимальное или близкое к этому показателю количество членов в составе ОИК.

Киев. 5 марта. УНИАН. В состав окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины входят 7 тыс. 355 человек от 43 из 44 кандидатов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель правления и координатор избирательных программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская во время презентации второго отчета по результатам наблюдения сети.

По ее словам, процесс образования 199 окружных избирательных комиссий состоялся в прозрачно, с соблюдением со стороны ЦИК всех законодательных требований и календарного плана выборов.

«43 из 44-х кандидатов в президенты получили желаемое представительство в составе ОИК, в соответствии с количеством поданных ими кандидатур. Так, 32 кандидата получили максимальное или близкое к этому показателю количество членов в составе ОИК. Только один кандидат (Аркадий Корнацкий) не внес ни одной кандидатуры в состав ОИК», - сообщила Айвазовская.

Она также отметила, что общее количество комиссий составляет 7 тыс. 355 человек (55% женщин и 45% мужчин), а численный состав сформированных ОИК в среднем в три раза превышает минимально необходимую норму по количеству членов комиссии (12 человек) и составляет 37 человек, в то время как наименьшая из образованных ОИК насчитывает 29 человек, а наибольшая - 43.

«Количество лиц, включенных в состав избирательных комиссий, является чрезмерным с точки зрения эффективного исполнения ими своих функций и качественного принятия решений. Это может усложнить работу избирательных комиссий, но одновременно является дополнительным фактором взаимного контроля и предохранителем от монопольного влияния на работу комиссий со стороны отдельных кандидатов», - отметила эксперт.

Айвазовская подчеркнула, что подавляющее большинство первых заседаний окружных избирательных комиссий сопровождалось проблемой низкой явки их членов. Так, по подсчетам ОПОРЫ, около 41% членов ОИК не явились на первое заседание комиссии.

«Это указывает на то, что кандидаты - субъекты избирательного процесса - не слишком дисциплинированно и ответственно подходят к формированию списков кандидатур в состав избирательных комиссий, включая туда лиц, которые не готовы исполнять возложенные на них функции», - говорится в отчете ОПОРЫ.

Так, согласно отчету, из 197 кандидатур, представленных в состав ОИК кандидатом в президенты Виталием Куприем, 157 человек (80%) не явились на первое заседание ОИК. Похожие показатели посещаемости первых заседаний продемонстрировали члены ОИК, представленные другими кандидатами в президенты, в частности Виктором Бондарем (79% отсутствующих), Александром Ващенко (74%), Игорем Шевченко (69%), Александр Данилюк (64%), Юрием Тимошенко (56%), Александром Морозом (55%), Виталием Скоциком (52%). Наименьшее количество неявки зафиксировано ОПОРОЙ среди кандидатур, представленных действующим президентом Петром Порошенко - 3%.

По словам аналитика ОПОРЫ Александра Клюжева, в феврале уменьшилось количество случаев распространения печатных материалов предвыборной агитации без исходных данных, но наблюдатели продолжают их выявлять.

Кроме того, наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали большое количество спланированной кампании негативного характера о кандидатах в печатных СМИ, больше всего таких фактов зафиксировано в отношении кандидата в президенты Владимира Зеленского, в меньшей степени, но тоже достаточно активно распространялся «черный пиар» против кандидатов в президенты Анатолия Гриценко, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко.

Клюжев отметил, что на местном уровне наблюдатели зафиксировали факты финансирования организационных или иных затрат при осуществлении агитации, хотя, согласно разъяснению ЦИК, распорядители избирательных фондов кандидатов имеют право заключать с избирателями исключительно безвозмездные соглашения на проведение предвыборной агитации.

«Тем не менее, нами зафиксировано возмещение избирателям расходов, связанных с проведением агитации (транспорт, проезд, расходы на телефонную связь и т.д.). Но при этом нет действенных механизмов, которые бы позволили, чтобы эти финансирования осуществлялись из легальных источников и не превратились в незаконные технологии по подкупу избирателей», - добавил он.

По его словам, прямого подкупа избирателей «голос в обмен на неправомерную выгоду» не зафиксировано.

Аналитик ОПОРЫ Александр Неберикут отметил, что кандидаты в президенты, выдвинутые от партий, значительно активнее в различных видах агитации, чем кандидаты-самовыдвиженцы.

«После завершения официальной регистрации всех кандидатов их агитационная активность стала более интенсивной и масштабной. Вместе с тем, число активных кандидатов, которые публично проводят различные агитационные мероприятия, не превышает 26-28 человек. Остальные кандидаты не ведут заметной и целенаправленной работы по мобилизации и убеждению избирателей», - подчеркнул он.

По словам Неберикута, лидерами предвыборной агитации по территориальному охвату и сочетанию различных форм агитации остаются кандидаты Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Олег Ляшко.

«Только несколько менее интенсивной и комплексной была агитационная активность Андрея Садового и Анатолия Гриценко. К третьей группе активных кандидатов, которые использовали только отдельные типы агитации или концентрировались на определенных регионах, относятся Владимир Зеленский (массово прибег только к наружной рекламе и агитации в интернет-СМИ), Руслан Кошулинский (кампания ведется в отдельных областях), Александр Шевченко (разноплановая кампания ведется в большинстве областей, но формат уличных акций используется весьма ограниченно), Александр Вилкул, Юрий Бойко, Сергей Тарута (все трое проводят активные кампании только в части регионов Украины)», - отметил аналитик.