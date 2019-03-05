Эксперты выступают за легализацию средств, которые платят штабы кандидатов в президенты Украины агитаторам, наблюдателям и членам избиркомов (видео)

Эксперты утверждают, что речь идет о сумме более 300 миллионов долларов.

Киев. 5 марта. УНИАН. Эксперты считают необходимым легализовать средства, которые платят штабы кандидатов в президенты Украины агитаторам, наблюдателям и членам избирательных комиссий.

На пресс-конференции в агентстве УНИАН руководитель политико-правовых программ ОО «Украинский центр общественного развития» Игорь Рейтерович напомнил, что Центральная избирательная комиссия постановлением № 376 от 22 февраля 2019 года дала разъяснения о применении положений части шестой статьи 64 закона «О выборах президента Украины», где говорится об урегулировании работы агитаторов на этих президентских выборах, но это решение было обжаловано в судах. По его словам, если сейчас Верховный суд Украины примет решение о необходимости отмены этого постановления, то фактически будет «парализована работа этих агитаторов», и, по сути, не будет проводиться агитационная кампания в регионах, постоянно будут возникать споры с правоохранительными органами о деятельности агитаторов.

«Правильнее легализовать средства, которые платят агитаторам. Для меня странно, что инициаторами обжалования постановления ЦИК были политические силы, которые говорят о прозрачных финансах», - отметил Рейтерович.

По его словам, если даже не платить агитаторам за израсходованное время, то все равно необходимо их финансирование в плане перевозки на место, питания.

Эксперт отметил, что уже сейчас возникают у представителей правоохранительных органов вопросы к агитаторам, к примеру, не куплены ли бутерброды на средства избирательного штаба.

При этом Рейтерович отметил, что уже 117 уголовных производств начато полицией по фактам нарушения избирательного законодательства. Он считает, если не будет легализована оплата, в частности, агитаторам, то «в перспективе речь может идти о тысячах дел».

Он отметил, что «крайне негативной тенденцией» является то, что в такой ситуации мы «сможем забыть о состязательности в избирательном процессе».

По словам эксперта, сегодня нелегально такие выплаты осуществляют все избирательные штабы, но, чтобы избирательный процесс был открытым и прозрачным, необходима легализация этих расходов.

При этом Рейтерович предостерегает от того, чтобы были разные подходы к этому вопросу во время президентской и парламентской избирательной кампании. Поскольку, по его словам, в такой ситуации «возникнет вопрос к объективности тех, кто выступает инициаторами усиления ответственности за подкуп, к тем, кто выступает инициатором запрета любой агитационной работы и вообще любых расходов, которые должны проходить официально через те фонды, которые есть у каждого кандидата».

В свою очередь заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины Наталья Линник подчеркивает необходимость вывода из «тени» всех средств, которые используют на выборах. «Мы настаиваем на том, чтобы были прозрачными расходы из фондов кандидатов, которые формируются во время избирательной кампании, а именно расходы на агитацию», - заявила она и добавила, что расходы на агитацию являются значительными.

По ее словам, каждый агитатор в среднем в день своей работы требует минимум 100 гривен - на проезд и трехразовое питание, а за 30 дней эта сумма составляет минимум три тысячи гривен.

Она добавила, что, если речь идет о сети агитаторов с участием 250 тысяч человек, то расходы составят более 32 миллионов долларов.

«И это штаб только одного кандидата. Если речь идет о 10 самых топовых кандидатах, то эта сумма составит 320 миллионов долларов. Это значительная сумма, и ее надо выводить из «тени», и выплачивать эти средства, суточные, агитаторам официально», - подчеркнула Линник.

Она напомнила, что еще есть наблюдатели, которые также требуют затрат. По ее словам, хотя выплаты членам избирательных комиссий проводятся из государственного бюджета, но они всегда мотивировались политическими партиями, которые их рекомендовали. Линник делает вывод, что в такой ситуации расходы растут втрое. «Поэтому мы призываем все государственные органы и судебные учреждения быть последовательными по внедрению реформ по политической коррупции и принять соответствующие решения, чтобы урегулировать вопрос уплаты суточных агитаторам, наблюдателям и, очевидно, членам участковых комиссий, чтобы все кандидаты были поставлены в одинаковые условия», - заявила она.

Рейтерович добавил, что на сегодняшний день в регионах граждане массово отказываются идти работать в избирательные комиссии. По его словам, ранее в комиссиях часто работали учителя, потому что это была официальная подработка. В нынешней ситуации, когда предусматривается усиление ответственности за избирательные правонарушения, есть немного желающих подвергаться возможному уголовному преследованию, отметил эксперт.