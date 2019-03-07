Общественная организация ОПОРА зафиксировала за 8 месяцев более 1,5 тыс. случаев использования депутатами бюджетных средств в целях непрямой агитации

75,2% из них были профинансированы за счет субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий.

Киев. 7 марта. УНИАН. Наблюдатели Гражданской сети ОПОРА в июне 2018 - январе 2019 года зафиксировали 1506 случаев использования бюджетных ресурсов на реализацию инфраструктурных проектов и социально-экономических мероприятий в целях непрямой агитации в пользу народных депутатов или политических партий, 75,2% из которых были профинансированы за счет субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН координатор избирательных и политических программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, несовершенный механизм распределения субвенции из госбюджета местным бюджетам на развитие регионов позволяет народным депутатам использовать бюджетные средства для непрямой предвыборной агитации населения, в связи с чем соответствующее постановление правительства о порядке и условиях предоставления данного ресурса нуждается в усовершенствовании.

«Ближе к выборам практически все инициированные проекты, которые покрываются за счет субвенции на социально-экономическое развитие территорий имеют политическую составляющую, имеет место неинформирование общественности о том, что это бюджетные средства, а не средства народного депутата или его фонда… Наши рекомендации не были учтены. В течение 2018 года у нас было несколько публичных мероприятий при участии премьер-министра Владимира Гройсмана, об этой проблеме он проинформирован, но исходя из анализа постановления, которое уточнялось и обновлялось, никакие изменения не были учтены. Также мы проинформировали об этом наших западных партнеров», - сообщила Айвазовская.

Она отметила, что Счетная палата Украины также предоставила свои рекомендации правительству относительно более прозрачного распределения субвенций из госбюджета, однако они не были учтены.

«У нас есть коммуникация со Счетной палатой, потому что у них в отчетах фактически те же самые цифры, что эти средства неэффективно использованы, и непонятна система оценки эффективности реализации этих проектов, но пока правительство не прислушалось ни к ОПОРЕ, ни к Счетной палате», - отметила Айвазовская.

В целом, по словам координатора избирательных и политических программ ОПОРЫ, в 2016-2018 годах из госбюджета по программе субвенций на социально-экономическое развитие регионов было выделено 12 млрд грн, которые были направлены на реализацию более 30 тыс. инфраструктурных проектов и социально-экономических мероприятий.

В частности, согласно результатам мониторинга, в 65,2% зафиксированных событий косвенную агитацию осуществляли в основном сами народные избранники, в 12,3% - средства массовой информации, в 10,1% - помощники парламентариев, в 8,5% - органы местного самоуправления и государственной власти или их должностные лица и в 3,9% - представители политических партий.

Мониторинг определил два основных типа вероятного использования бюджетных ресурсов в целях косвенной агитации: публичные мероприятия – 42,7% и активность в СМИ/социальных сетях – 46,3%.

Как отметил присутствующий на пресс-конференции аналитик данных ОПОРЫ Андрей Савчук, из года в год организация фиксирует увеличение доли профинансированных государством проектов на сумму меньше 50 тыс. грн.

«Если в 2016 году только 13% профинансированных государством объектов составляли меньше 50 тыс. грн, то уже в 2018 году таких проектов уже 37%. Кроме того, по сравнению с 2016 годом, уменьшился и средний размер субвенции на 41,5% - до 386 тыс. грн с 660 тыс. грн», - отметил аналитик.

Согласно презентованным в ходе мероприятия данным мониторинга, Гражданская сеть ОПОРА зафиксировала вышеупомянутые случаи непрямой агитации с использованием бюджетных ресурсов во всех регионах Украины.

В частности, больше всего таких случаев наблюдатели ОПОРЫ обнаружили в Черкасской (124), Львовской (119), Волынской (109), Ривненской (100), Николаевской (98) и Полтавской (98) областях. При этом наименьшее количество таких событий было зафиксировано в Запорожье (20), Донецкой области (16), в Киеве (16) и Луганской области (7).

Как сообщал УНИАН, по данным Гражданской сети ОПОРА, доля незначительных проектов, представляющих собой не реальное финансирование развития регионов, а скорее непрямую предвыборную агитацию, в 2016 году составляла 17%, в 2017 году - 26%, в 2018 году - 23%.