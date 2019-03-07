Молодежный центр европейских инициатив заявляет об отсутствии поддержки молодежи со стороны действующей власти и ждет изменений после выборов (видео)

В частности, по мнению председателя организации, власти создают препятствия для развития неформального образования.

Киев. 7 марта. УНИАН. Общественная организация "Молодежный центр европейских инициатив" заявляет об отсутствии поддержки молодежи со стороны действующей власти.

Об этом заявил председатель общественной организации Николай Надыбский на пресс-конференции в УНИАН на тему: "Молодежная политика после выборов - каких изменений ждет молодежь?».

По его словам, одним из главных направлений работы в европейских странах является неформальное молодежное образование - это разнообразные обучающие тренинги, курсы и лекции для молодежи.

"Наша организация неоднократно проводила такое обучение. Но у нас есть большие препятствия для развития неформального образования, одно из главных - раздача властью денежных средств "своим" организациям на бессмысленные проекты и, как следствие, лишние расходы из бюджета", - отметил Надыбский.

Он отметил, что такая ситуация сложилась не только в одном регионе, а по всей стране, потому что отсутствует прозрачная и демократичная процедура рассмотрения таких образовательных проектов.

Кроме того, препятствием для создания образовательных проектов, по мнению Надыбского, являются нелогичные финансовые правила бюджетного финансирования, ведь деньги общественная организация получает уже после того, как провела проект.

"Третья проблема - это бюрократическая волокита, которая затягивает создание проекта, поскольку организациям приходится месяцами собирать необходимые справки и документы, а потом отчитываться перед государством. По мнению нашей команды, власть намеренно делает все, чтобы отбить желание у общественных организаций заниматься этим. И это касается не только неформального образования - это любые проекты, которые создают инициативные группы", - подчеркнул он.

Надыбский сообщил, что 6 марта "Молодежный центр европейских инициатив" и еще 14 общественных организаций Винницкой области подписали меморандум о сотрудничестве с кандидатом в президенты Юлией Тимошенко.

"Как современная молодежная организация мы имеем собственную позицию по поводу избрания президента, ведь власть должна бороться за молодежь, а не наблюдать, как интеллект страны отправляется за границу", - считает член правления организации Юрий Олешко.

По его словам, главными направлениями в предвыборной программе Тимошенко указана именно работа на обеспечение молодежи рабочими местами, жильем и кредитование молодежного предпринимательства.

"Сейчас молодым трудно найти первое рабочее место после обучения. А согласно новому экономическому курсу Юлии Тимошенко, если снять с работодателя налогообложение на нового молодого работника, то компания будет с большим желание принимать на работу молодежь", - отметил он.

Олешко добавил, что современная молодежь имеет много идей и готова реализовать их в собственных проектах, то можно организовать благодаря системе микрокредитования молодых предпринимателей, этот пункт также есть в программе Тимошенко.

Он также отметил, что в программе лидера «Батькивщины» говорится и о том, что государство должно создать возможности для молодежи покупать собственное жилье без первого взноса и высоких процентных ставок.

По словам Олешко, Тимошенко предлагает вернуть выплаты за рождение детей, существовавшие ранее, ведь нынешние выплаты, по его мнению, не покрывают даже минимальных потребностей семьи. Так, за рождение первого ребенка предлагается единовременная выплата в 50 тыс. грн, второго - 100 тыс., третьего и каждого следующего - 150 тыс. грн.