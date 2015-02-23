Директор «Жовтня», активисты и правозащитники настаивают на дорасследовании производства о поджоге кинотеатра

Киев. 23 февраля. УНИАН. Директор ООО «Киноман» Людмила Горделадзе, активисты и правозащитники настаивают на необходимости дорасследования уголовного производства по факту поджога в октябре 2014 года кинотеатра «Жовтень».

Об этом Горделадзе заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Она сообщила, что завтра, 24 февраля, в Голосеевском районном суде Киева состоится заседание по рассмотрению производства против двух молодчиков, которых обвиняют в поджоге кинотеатра, их действия квалифицированы по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса.

По ее словам, в обвинительном акте речь идет лишь о срыве сеанса в зале кинотеатра из-за их преднамеренных действий, и не более.

«При этом, вопреки имеющимся у следствия заключениям судебных экспертиз, старший прокурор прокуратуры Подольского района 19 января вынес постановление о выделении материалов в отдельное производства, в соответствии с чем в Реестр досудебных расследований была внесена информация о совершении неустановленными служебными лицами ООО «Киноман» и Подольской пожарной части уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 статьи 367 (служебная халатность) УКУ». Речь идет о том, что ответственные за пожарную безопасность в кинотеатре и пожарные неподобающе исполняли свои служебные обязанности, в связи с чем наступили тяжелые последствия, а именно - пожар в кинотеатре и уничтожение имущества как государственного, так и ООО «Киноман», - проинформировала Горделадзе.

Она заявила, что расследование поджога кинотеатра в полной мере не проводилось, а в данное время поджигателям пытаются помочь избежать наказания и переводят вину на других.

Претензии по поводу эффективности расследования поджога кинотеатра выразили также общественные активисты, инициаторы движения «Спаси «Жовтень». По словам координатора движения Сергея Щелкунова, после того как производство было переквалифицировано в «хулиганство», общественные активисты попытались сами разобраться в случившемся. По словам Щелкунова, было установлено, что оба поджигателя имеют отношение к праворадикальному движению. При этом он напомнил о сообщении в соцсетях о том, что киносеанс был сорван умышленно из-за тематики, которой он посвящался, а, следовательно, был озвучен мотив, по которому совершено противоправное действие.

Щелкунов не исключил, что за поджигателями может стоять радикальная организация, которая и предоставила необходимые для поджога средства. По мнению активиста, в таком случае следует наказывать не только исполнителей, но и идеологов, а безнаказанность может привести к тому, что впоследствии «жертвой» этой радикальной организации может стать кто угодно, кто им не понравится.

В своею очередь, директор по стратегическим делам Украинского Хельсинкского союза по правам человека Михаил Тарахкало отметил, что европейское сообщество и Европейский суд по правам человека требуют в случаях, когда есть признаки совершения преступления на почве ненависти, предвзятости, а в данном случае в соцсетях было сообщение о срыве проказа фильма о ЛГБТ-сообществе, то и поджог «Жовтня» должен быть более тщательно расследован, учитывая именно эти мотивы.

По его словам, потому правозащитники Украинского Хельсинкского союза по правам человека намерены завтра вступить в дело, и попытаться убедить прокуратуру в необходимости начать расследование поджога «Жовтня» как преступления на почве ненависти.

Адвокат Александр Ружицкий сообщил, что подготовлен ходатайство об изменении обвинения, и готовится новое заявление о совершении преступления с требованием проводить расследование поджога кинотеатра, учитывая мотивы.

«Мы подготовили ходатайство в прокуратуру, поскольку ст. 338 Уголовного процессуального кодекса предусмотрено, что прокурор имеет право на стадии судебного рассмотрения изменить обвинение. А ст. 339 УПКУ предусмотрено, что имеет право выдвинуть новое обвинение. Это механизм, который предусмотрен процессуальным законом, чтобы расследовать дела должным образом. Мы также готовим очередное заявление о преступлении. И это уже будет преступление по статье 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии - УНИАН) и, возможно, другим статьям, где будем вынуждать милицию и прокуратуру расследовать старательно и эффективно мотив ненависти как мотив этого преступления».

«Потому главный месседж – нужно дорасследовать это дело: был ли там заказчик, был ли организатор, были ли другие рычаги. Этого, к сожалению, ни следствие, ни прокуратура по этому делу, которое вынесено на суд, не говорят», - резюмировала Горделадзе.

Как сообщал УНИАН, пожар в кинотеатре «Жовтень» на Подоле возник вечером 29 октября. Ликвидация пожара длилась пять часов. Здание серьезно повреждено.

По подозрению в поджоге кинотеатра правоохранители задержали двух студентов 20-ти и 24-х лет. Согласно решению суда, на время досудебного расследования они находятся под домашним арестом.

28 ноября начальник ГУМВД Украины в городе Киеве Александр Терещук заявил, что следователи с самого начала квалифицировали это преступление как умышленный поджог, но после задержания двух подозреваемых, которые объяснили, что собирались поджигать кинотеатр, а хотели лишь прервать киносеанс, следователи приняли решение о переквалификации преступления в статью «хулиганство».