Киев. 23 февраля. УНИАН. Коалиция патриотических сил Донбасса презентовала свою стратегию разрешения конфликта на востоке Украины, одним из главных пунктов которой является объявление захваченных территорий территориями, оккупированными Российской Федерации.

Стратегию представили координаторы КПСД Сергей Гармаш, Павел Жовниренко и Сергей Ткаченко сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По мнению представителей КПСД, главная проблема конфликта на Донбассе — не военные поражения или гуманитарный кризис, а отсутствие понимания у власти и населения, куда мы движемся, чего хотим и какими методами будем этого достигать.

Как объяснил Гармаш, в основе стратегии, разработанной КПСД, две истины: необходимость называть вещи своими именами и невозможность победить в гибридной войне только военными действиями.

Стратегия, в частности, предполагает: объявление захваченных территорий территориями, оккупированными Российской Федерацией; заявление о прекращении боевых действий, направленных на освобождение оккупированных территорий и прекращение кровопролития; полная экономическая блокада оккупированных территорий и санкции за сотрудничество с оккупационными властями; либерализация пропускного режима для физических лиц, пересекающих границу оккупированных территорий; введение военного положения на территории Луганской и Донецкой областей; принятие государственной комплексной программы по созданию жилья и рабочих мест для вынужденных переселенцев; создание льготного экономического режима для переселенцев; создание особого инвестиционного режима и льготного режима ведения предпринимательства на территориях Донбасса, контролируемых украинской властью.

«Основным посылом является необходимость принятия законодательного акта Верховной Радой о признании захваченных территорий территориями, оккупированными Российской Федерацией. Это, во-первых, перекладывает ответственность за ситуацию в этом регионе на оккупанта - на Россию. Во-вторых, это даст понимание людям, которые находятся там, своего статуса», - подчеркнул Гармаш.