Ситуация перед выборами президента Украины характеризуется злоупотреблением админресурсом, покупкой голосов и представлением предвзятой информации в СМИ о кандидатах - ENEMO (фото, видео)

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами сообщила о недостатках и положительных моментах президентской кампании в Украине.

Киев. 12 марта. УНИАН. Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) заявляет, что ситуация за три недели до выборов президента Украины характеризуется злоупотреблением административным ресурсом, покупкой голосов и представлением предвзятой информации в СМИ о кандидатах.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН относительно представления первого промежуточного отчета ENEMO по наблюдению за очередными президентскими выборами за период 8 февраля - 8 марта.

Как сообщил глава миссии ENEMO Златко Вуйович, в целом ENEMO отмечает, что в Украине есть необходимые условия для проведения демократических выборов.

"Однако случаи нарушения правил проведения предвыборной агитации, сообщения о злоупотреблениях административным ресурсом и покупка голосов, непрерывные изменения в составе окружных избирательных комиссий, политическая поляризация освещения информации в СМИ негативно влияют на то, что при других условиях является высококонкурентной политической средой", - заявил Вуйович.

Также в ENEMO отметили, что, несмотря на консенсус в вопросе необходимости реформирования избирательного законодательства, существенные изменения не были внесены перед проведением президентских выборов.

"Тем не менее, несмотря на имеющиеся недостатки, существующая законодательная база обеспечивает достаточно условий для проведения выборов в соответствии с международными стандартами", - подчеркнул Вуйович.

В свою очередь, заместитель главы миссии Теодора Поп Трайков обратила внимание, что в сентябре 2018 года был обновлен состав Центральной избирательной комиссии, в том числе 13 новых членов ЦИК были назначены после длительных политических дискуссий. По ее словам, такие изменения за полгода до официального начала избирательной кампании создали определенные вызовы, в частности, в контексте подготовки к выборам.

"В целом ЦИК работает открыто и коллегиально, а ее официальные заседания открыты для наблюдателей, СМИ и представителей кандидатов. Однако ENEMO отмечает, что ЦИК проводит заседание по фактическому обсуждению и принятию решений, на которых присутствие наблюдателей зависит от решения ЦИК, и иногда ЦИК отказывает в этом доступе, ограничивая этим прозрачность своей работы", - сказала Теодора Поп Трайков.

Вместе с тем, по ее словам, большинство окружных избиркомов работают прозрачно и открыты для наблюдателей. "Однако ОИК сталкиваются с частой заменой членов комиссий, в том числе на руководящих должностях, что негативно влияет на общую эффективность работы комиссий, приводит к путанице и нарушает избирательный процесс", - заявила она.

Как подчеркнула Теодора Поп Трайков, новоназначенные члены ОИК не обязательно участвовали в тренингах, которые проводит Центризбирком.

"ENEMO выражает серьезную обеспокоенность тем, что права и возможности избирателей осуществить выбор могут быть ограниченны, поскольку информация, предоставленная избирателям в СМИ, часто является предвзятой и содержит различные формы скрытой политической агитации", - отметила Теодора Поп Трайков.

Как заявила заместитель главы миссии, поведение СМИ во время предвыборного периода не регулируется должным образом, наблюдается отсутствие четкого распределения функций и обязанностей между различными институтами, а механизм санкций является неэффективным, что может привести к неравному доступу к СМИ всех кандидатов.

"Новые правила, касающиеся противодействия дезинформации, подвергались критике за отсутствие надзора за основными правами и свободами человека", - добавила Трайков.

В свою очередь эксперт по вопросам выборов Пьер Петье обратил внимание на существенный рост количества участников президентской кампании по сравнению с выборами президента в 2014 году, когда был 21 кандидат, а в этом году их 39.

Также ENEMO указывает, что количество женщин - кандидатов в президенты остается низким - всего четыре женщины из 39 кандидатов.

"Регистрация избирателей и обновление списков избирателей в целом делаются вовремя и эффективно. Однако может возникнуть обеспокоенность из-за низкого количества зарегистрированных внутренне перемещенных лиц", - сказал Петье.

"ENEMO отмечает важность соблюдения кандидатами и их сторонниками правил проведения агитации и финансирования кампании", - добавил он.

По словам Петье, при наблюдении за ситуацией на местах были обнаружены большое количество незаконных агитационных материалов и неравенство условий, персонализированные словесные атаки, повреждение агитационных материалов, усиление напряженности на предвыборных митингах и пр.

"Заявления о широком применении административного ресурса и государственных должностей, а также отчеты о различных схемах прямой или косвенной покупки голосов могут уменьшить доверие общественности к избирательному процессу. ENEMO также хотело бы отметить, что нет ни одного доступного реестра жалоб на любом уровне", - заявил Петье.

Кроме того, он отметил беспрецедентно большом количестве наблюдателей от общественных организаций, некоторые из которых не имеют соответствующего опыта. "Тревожным является тот факт, что одна аккредитованная (организация) объявила, что ее наблюдатели будут использовать силу в день выборов, если сочтут это необходимым (УНИАН: речь идет о "Национальных дружинах")", - заявил эксперт по вопросам выборов. Кроме того, отметил он, возникает беспокойство относительно политической принадлежности некоторых зарегистрированных групп наблюдателей.

"ENEMO решительно осуждает любую возможность использования аккредитованных общественных организаций в политических или иных интересах, не говоря о применении насильственных методов. ENEMO призывает все украинские организации наблюдателей использовать надежную методологию и соблюдать беспристрастность и точность на всех этапах избирательного процесса", - подчеркнул Петье.

*** Международная миссия по наблюдению ENEMO в Украине 2019 года финансируется USAID (Агентство США по международному развитию) через NDI (Национальный демократический институт), Посольством Федеративной Республики Германия в Киеве и Европейским Союзом.

ENEMO разместит в Украине 48 долгосрочных и 320 краткосрочных наблюдателей за президентскими выборами.

Фото с пресс-конференции : https://photo.unian.net/rus/themes/84675