Владельцы оружия предложили кандидатам в президенты подписать меморандум о принятии закона "Об оружии" (видео)

На сегодняшний день 11 кандидатов в президенты Украины поддерживают законодательную инициативу по легализации короткоствольного нарезного оружия для самозащиты граждан.

Киев. 13 марта. УНИАН. Украинская ассоциация владельцев оружия и Движение владельцев оружия "Твой голос повлияет" предложили кандидатам в президенты подписать меморандум о принятии закона "Об оружии".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции.

В частности, председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин сообщил: «Мы предлагаем всем кандидатам, которыемзадекларировали в своей программе (разрешить гражданам иметь короткоствольное оружие для самозащиты - УНИАН) подписать меморандум».

По его словам, согласно этому меморандуму, они признают неотъемлемое право граждан Украины на защиту своей и других жизни, здоровья, собственности, в том числе с применением огнестрельного оружия.

«Обязанность государства защищать граждан является лишь производной от личного права человека на защиту», - отмечают они.

Во-вторых, ассоциация владельцев оружия обязуется приложить необходимые усилия, чтобы «первая в истории Украины электронная петиция на имя президента законодательно утвердить право граждан на защиту была реализована по сути, был принят соответствующий закон».

«В-третьих, мы определяем приоритетным среди первоочередных президентских инициатив рассмотрение в Верховной Раде законопроекта «Об оружии». Обязуемся содействовать путем создания в Администрации президента профильной рабочей группы с привлечением специалистов Украинской ассоциации владельцев оружия существенному совершенствованию законодательства, которое гарантирует равное право на вооруженную защиту, в частности с применением короткоствольного нарезного огнестрельного оружия. Обязуемся содействовать законодательной и практической демонополизации и развитию прозрачного рынка гражданского оружия и оружейной инфраструктуры. Будем прилагать усилия для создания разветвленной системы территориальной обороны, в частности, через создание добровольческой (резервной) армии, которая в сжатые сроки могла бы быть привлечена для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Обязуемся опубликовать информацию о награждении огнестрельным оружием военнослужащих, сотрудников разведки и оперативных подразделений», - заявил Учайкин.

Он подчеркнул, что принятие закона об оружии, который бы разрешал гражданам владеть и применять для самозащиты короткоствольное нарезное оружие, поддерживают не только Ассоциация владельцев оружия и Движение, но и около одного миллиона граждан Украины, которые имеют зарегистрированное огнестрельное оружие.

В свою очередь соучредитель Движения владельцев оружия "Твой голос повлияет" Сергей Кримец отметил: "На сегодняшний день мы провели мониторинг предвыборных программ кандидатов в президенты, 11 из них мы поддержим на выборах президента".

В свою очередь другой соучредитель Движения владельцев оружия "Твой голос повлияет" Вениамин Тимошенко сообщил, что поддерживают легализацию огнестрельного оружия для самозащиты для граждан следующие кандидаты в президенты: Геннадий Балашов, Роман Бессмертный, Инна Богословская, Юрий Деревянко, Василий Журавлев, Руслан Кошулинский Виктор Кривенко, Виталий Куприй, Валентин Наливайченко, Сергей Носенко и Александр Шевченко.

«Мы будем рекомендовать нашим сторонникам и владельцам оружия избирать президента именно среди этих кандидатов», - сказал он.

В свою очередь Учайкин высказал свое мнение, почему самые рейтинговые, по данным соцопросов, кандидаты в президенты не поддерживают требований владельцев оружия.

«Не хотел бы привлекать внимание к этим кандидатам, но отдельно должен отметить президента Порошенко. Я думаю, что у него какие-то непонятные фобии по этому вопросу, поскольку он утратил шанс войти в историю как президент, который вернул гражданам право на вооруженных защиту и построил систему территориальной обороны. Президент 5 лет спокойно наблюдал за бездействием парламента в решении этого вопроса, он не ответил ни на одно из наших обращений», - сказал Учайкин.

Говоря о других рейтинговых кандидатах, Учайкин предположил, по их молчание по этому поводу базируется на ложных данных социологии об отношении граждан к проблеме легализации огнестрельного оружия для самозащиты. Он пояснил, что если поставить вопрос о наличии в стране свободного оборота оружия, то большинство ответит отрицательно, в том числе и специалисты, поскольку свободного оборота оружия не может быть. И если задать вопрос: «Хотели бы вы на законных основаниях владеть оружием для самозащиты или полностью вы доверяете свою самозащиту полиции?», то 97% ответят утвердительно.

Учайкин также добавил, что подобные социологические манипуляции - это дело рук антиоружейного лобби в лице Министерства внутренних дел, которое выступает категорически против узаконивания огнестрельного оружия для самозащиты и в то же время само раздало более 50 тысяч единиц короткоствольного нарезного огнестрельного оружия в качестве наградного. Он также отметил, что часто в списки для награждения лица попадают за деньги, и время стать владельцем наградного оружия стоит до 20 тыс. долларов.