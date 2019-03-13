Роман Безсмертный представил проект Конституционного акта, который предусматривает правила организации власти на время разработки нового Основного закона (видео)

Согласно положениям документа, президент должен возглавлять исполнительную власть и формировать все её органы.

Киев. 13 марта. УНИАН. Кандидат в президенты Украины Роман Безсмертный представил проект Конституционного акта, в соответствии с которым президент возглавляет исполнительную власть.

Проект соответствующего документа Роман Безсмертный представил сегодня во время круглого стола в УНИАН.

Как отметил доктор юридических наук, экс-судья Конституционного Суда Владимир Шаповал, который возглавлял разработку проекта, изменения в Конституцию вносились неоднократно, но существуют определенные сомнения в их законности.

По его словам, некоторые политики предлагают новые проекты Конституции, но никто не говорит о том, как обеспечить легитимность их принятия, а Безсмертный, в свою очередь, предлагает вводить соответствующие изменения путём принятия Конституционного акта.

«Основной закон должен быть принят легитимным способом, а до этого момента нужен переходный документ. Некий мостик между неконституционным настоящим и упорядоченным будущим. Я предлагаю Конституционный акт. Это своеобразная дорожная карта. Документ выписывает правила организации государства в переходный период и позволяет разработать и внедрить в жизнь новую Конституцию. Этот акт сосредотачивает в руках новоизбранного президента всю инициативу и ответственность», - отметил кандидат в президенты.

Владимир Шаповал подчеркнул, что основная задача проекта - это организация власти на переходный период до создания новой Конституции.

«В общем проект имеет три назначения. Во-первых, это создание предпосылок, в частности, организационных и базово материальных для разработки серьезного, современного и одновременно консервативного, потому что иначе не может быть, проекта новой Конституции или новой редакции Конституции. Во-вторых, внесение изменений в организацию законодательной власти, чтобы она не выглядела такой карикатурной, как сейчас. В-третьих, все же исполнительную власть - централизовать, избавиться от этого дуализма, который существует в нашей стране сейчас», - пояснил он.

В соответствии с положениями проекта Конституционного акта, исполнительную власть будет возглавлять президент, назначать премьер-министра и других членов правительства, а также формировать все другие органы исполнительной власти.

Кроме того, в проекте предусмотрено наделить большими полномочиями органы местного самоуправления.

В соответствии с документом, последовательность принятия новой Конституции будет выглядеть следующим образом: сначала принять Конституционный акт должна Верховная Рада конституционным большинством, затем ВР и президент (не позднее чем спустя месяц после вступления в силу акта) совместно создают Конституционную комиссию по подготовке проекта нового Основного документа, которая его разрабатывает в течение года. После этого проект Конституции выносится на обсуждение в обществе, которое продлится полгода, затем принимается ВР, а затем утверждается на всеукраинском референдуме.

Участники круглого стола обсудили положения проекта Конституционного акта и предложили внести некоторые изменения, в частности, добавить в документ положения о роли и полномочиях прокуратуры и судебной власти, а также урегулировать в нем определенные экономические вопросы.

«Задача Конституционного акта - провести шоковую терапию для государства и перезапустить государственный организм, который сейчас находится на грани раскола. Каждая государственная организация и каждая часть этой системы нуждаются в реанимации. Нам необходима полная перезагрузка государства и новая Конституция. Да, проект Конституционного акта еще нуждается в совершенствовании, но пока этот документ является спасением государства», - акцентировал Роман Безсмертный.

В круглом столе приняли участие: доктор юридических наук, судья Конституционного Суда (1996-2005) Владимир Шаповал; первая в истории независимой Украины женщина-следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры, государственный советник юстиции 3-го класса, Почетный работник прокуратуры Галина Климович; доктор юридических наук, Институт государства и права им. В.Корецкого, отдел конституционного права и местного самоуправления Александр Батанов; заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, Почетный работник прокуратуры Украины, государственный советник юстиции 2 класса, экс-заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец; народный депутат VI созыва Виктор Матчук; президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Михаил Гончар; кандидат юридических наук, мэр Новоднестровска (2010-2012), заместитель председателя Херсонской ОГА (2014-2015) Руслан Панчишин; экономист-международник, заместитель министра финансов Украины (1993-1996), заместитель Государственного секретаря Украины (2005-2006), заместитель Секретаря СНБОУ (2008-2009) Борис Соболев; политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач.