Эксперты обнаружили нарушения законодательства во всех исследованных интернет-магазинах (фото, видео)

Для проведения исследования в 12 популярных интернет-магазинах Украины была куплена бытовая техника и телекоммуникационное оборудование, после чего проводился анализ документов и маркировки продукции, а на конечном этапе товары попробовали вернуть продавцу.

Киев. 14 марта. УНИАН. Союз потребителей Украины по результатам проведенного мониторинга обнаружил нарушение законодательства в части непредоставления фискальных чеков и нарушения маркировки во время реализации бытовой техники во всех исследуемых отечественных интернет-магазинах.

Об этом заявил заместитель главы правления Союза потребителей Украины (СПУ) Олег Цильвик в ходе круглого стола в УНИАН.

«75% субъектов хозяйствования у нас ФОПы, требования законодательства о расчетных документах нарушили 100% продавцов, 67% - не имели знака о прохождении оценки соответствия (инструкций, маркировки) и только 50% более-менее беспроблемно принимают назад приобретенную продукцию", - сказал он.

Цильвик сообщил, что для проведения исследования в 12 популярных интернет-магазинах была куплена бытовая техника и телекоммуникационное оборудование, после чего проводился анализ документов и маркировки продукции, а на конечном этапе товары попробовали вернуть продавцу.

«В данном сегменте значительная часть техники – неизвестного происхождения и неизвестного качества, и защитить права потребителей сегодня очень трудно», - пояснил он.

По словам эксперта, масштабная реформа по улучшению бизнес-климата в виде дерегуляции привела к злоупотреблениям в сфере защиты прав потребителей и спровоцировала стремительное развитие недобросовестной конкуренции и рост теневой экономики.

«Фискализация, на мой взгляд, - путь к решению, который ведет к прозрачности цепочки поставки продукции и не обрывается на каком-то ФОПе, который не может подтвердить, откуда продукция, а также это облегчит работу рыночного надзора», - пояснил он.

Как пояснил Цильвик, по тем документам, которые предоставляют продавцы, очень трудно защитить права потребителей. Отказ в предоставлении чека – это первый признак недобросовестного бизнеса и повод отказаться от покупки.

«Нет фискального чека – это деньги на ветер, потому что отсутствует официальная гарантия. В большинстве случаев товар без фискального чека имеет сомнительное происхождение и может быть опасным», - добавил он.

По мнению начальника отдела фактических проверок, контроля за наличными операциями Управления проверок отдельных плательщиков Департамента аудита ГФС Украины Юрия Ярмоловского, проблема массовых нарушений продавцами интернет-магазинов предоставления расчетных документов (чеков) состоит в недостаточной жесткости штрафных санкций.

«Низкие штрафы дают возможность и интернет-торговцам, и другим, используя схему внутреннего офшора - плательщика единого налога с ограничением объемов доходов в один миллион гривен, использовать за год 10, 20, 100 таких субъектов с уплатой штрафа – 1 грн», - пояснил он.

Представитель ГФС сообщил, что сейчас за неприменение субъектами хозяйствования регистратора расчетных операций (РРО) сумма штрафных санкций составляет одну гривню за первый факт нарушения.

«Фискализация не является панацеей для решения вопроса, это хороший шаг, но субъектам ничего не помешает не применять уже зарегистрированный РРО, кроме страха получить за это горькую пилюлю, которая выражается в штрафных санкциях», - подчеркнул он.

При этом Ярмоловский добавил, что для регуляции этого вопроса ведомство направило на рассмотрение в Министерство финансов и Кабинет министров проект закона о внесении изменений в Закон о применении РРО, который называют «кэшбэк» (cashback).

По словам Цильвика, закон о «кэшбэк» принес бы для потребителя большую пользу, поскольку он предусматривает в случае невыдачи фискального чека, что потребитель получает 100% стоимости товара и еще 100% стоимости - это штраф, который идет государству.

Как отметил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан, при покупке товара необходимо проверить наличие документов и осмотреть товар на предмет повреждений и исправности.

«При покупке любого товара необходимо сразу проверить его, для крупной техники потребовать гарантийный талон и третье - это расчетный фискальный документ со всеми положенными признаками. Только после получения всех этих трех позиций мы можем защитить права потребителей», - пояснил он.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/84708