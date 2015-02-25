Необходимо сформировать правительство АРК в изгнании - представитель Меджлиса

Киев. 25 февраля. УНИАН. Верховная Рада должна внести изменения в законодательство, чтобы создать на территории Херсонской области правительство АР Крым в изгнании.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил координатор Комитета по защите прав крымскотатарского народа, член Меджлиса крымскотатарского народа Абмеджит Сулейманов.

"В связи с отсутствием руководящих органов ВС АРК, местных органов самоуправления, Верховной Раде Украины необходимо отдельным законодательным актом признать АРК с присоединением к ней части свободных территорий. Это нужно не для того, чтобы отобрать земли в Херсонской области, а - чтобы создать на свободной от оккупации территории структурированные органы власти АРК, которые в первую очередь в будущем могли бы участвовать в переговорах (по Крыму - УНИАН), во-вторых - это будет мощная моральная поддержка тем, кто остался на полуострове, кто сейчас возвращается в Крым с мест принудительного переселения в Средней Азии, на Урале", - отметил Сулейманов.