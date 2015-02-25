Инвесторы готовы вернуться в Украину после стабилизации ситуации на востоке Украины – эксперты

Киев. 25 февраля. УНИАН. Иностранным инвесторам интересно сотрудничество с украинским бизнесом, и они будут готовы инвестировать в Украину после стабилизации ситуации в Украине.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Украино-испанской торговой палаты Михаил Петруняк.

«Мы видим желание европейцев сотрудничать с Украиной в экономическом направлении. Но как можно говорить про инвесторов, когда в Украине идет необъявленная война», - сказал он.

При этом Петруняк отметил, что организация, которую он возглавляет, общается с испанскими инвесторами, которые выражают готовность в случае стабилизации обстановки на востоке страны вернуться в Украину.

«Инвестор все равно в ближайшее время будет в Украине в случае стабилизации обстановки», - сказал он.

Петруняк также сообщил, что в последнее время наблюдается новая волна иммиграции украинского бизнеса в Европу.

«Более 10 предприятий зарегистрированы украинцами в Испании за последние 3 месяца», - сказал он.

По словам присутствующего на пресс-конференции президента инвестиционной компании «Ogilchyn Capital Investment Bank» Ивана Огильчина, инвесторам интересны в Украине сельское хозяйство, альтернативная энергетика, IT-технологии, энергосберегающие технологии, но они не готовы пока вкладывать средства.

«По данным за 2014 год иностранных инвестиций в Украину было в 10 раз меньше, чем в 2013 году. В первую очередь это вопрос текущей ситуации в Украине на востоке Украины», - сказал он.

Кроме того, важным фактором, сдерживающим приток инвестиций, эксперт назвал отсутствие высокой защиты инвестиций.

«Инвестору необходима защита его инвестиций. К сожалению, на сегодняшний день судебная система и правосудие не могут обеспечить ту защиту международным инвесторам, которую они хотят», - сказал он.

Как отметила присутствующая на пресс-конференции директор коммуникации проекта Ukrainian Investment Dialog (UID) Анна Крысюк, наиболее привлекательными для инвесторов остаются пищевая промышленность, АПК, угольная промышленность, металлургия и лесоперерабатывающая промышленность.

Она также сообщила, что руководство украинских областей, в особенности на западе Украины, открыто для коммуникаций с инвесторами.

«Сотрудничество с областями намного проще, чем сотрудничество на уровне государства», - отметила она.

Крысюк сообщила, что в рамках проекта UID-2015 были отправлены официальные письма в облгосадминистрации и областные советы по поводу проведения в каждом регионе конференций для определения инвестиционной привлекательности региона.

«Есть уже отзывы из Винницы, Ивано-Франковска, Чернигова, Сум, которые заинтересованы в том, что бы презентовать свою область, у них уже есть готовые проекты», - сказал она.

Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 января 2015 года составил 45,916 млрд долл., что на 11,140 млрд долл., или на 19,5%, меньше показателя на начало года в 57,056 млрд долл.