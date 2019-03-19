Профсоюзы объединились с требованием к правительству принять Стратегию развития промышленности для обеспечения достойной оплаты труда (фото, видео)

18 марта всеукраинские профсоюзы совместно с представителями профсоюзов стран Западной Европы приняли резолюцию для укрепления солидарных действий профсоюзов по обеспечению законных прав трудящихся и профсоюзов.

Киев. 19 марта. УНИАН. Украинские профсоюзы объединились с требованием к Кабинету министров принять в первом полугодии 2019 года Стратегию развития промышленности для обеспечения развития кадрового потенциала и достойной оплаты труда в Украине.

Об этом на пресс-конференции УНИАН сообщил председатель Профсоюза металлургов и горняков Украины Сергей Комышев.

«Мы объединились с профсоюзами Европы, мира и 11 украинскими профсоюзами, которые представляют промышленность Украины, и приняли Резолюцию, которая в дальнейшем будет содействовать укреплению солидарных действий по нескольким направлениям», - сказал он.

По словам Комышева, одно из основных направлений, изложенных в Резолюции, – это обращение к правительству с требованием принять в первом полугодии 2019 года Стратегию развития промышленности Украины, которая обеспечивала бы стимулирование производительного и безопасного труда с достойной его оплатой.

«Мы уже обращались к Кабинету министров с тем, чтобы была разработана и принята Стратегия развития сектора, о чем мы все время говорим, но больших сдвигов в эту сторону пока мы не видим», - пояснил он.

Серегей Комышев отметил, что одним из ключевых направлений, обозначенных в Резолюции, является политика в части заработной платы, а также несоответствия минимальной заработной платы и прожиточного минимума экономическим реалиям жизни в Украине.

«Министерство социальной политики совместно с профсоюзами фактически ежемесячно считает прожиточный минимум, и он не соответствует принятому в бюджете в три раза. Квалифицированные кадры массово выезжаю заграницу», - подчеркнул он.

Как отметил председатель профсоюза, в Украине повально отменяются положения и инструкции по охране труда для промышленных предприятий, при том, что новые документы не предлагаются.

«На сегодняшний день отмена документов, основополагающих для охраны труда, является уже системой. То есть те инструкции и положения, которые являлись базовыми в схеме охраны труда массово, сотнями отменяются и взамен их не предлагается ничего», - сказал он.

Заместитель генерального секретаря IndustriALL Кемаль Озкан отметил, что на пути вступления Украины в Европейский Союз очень важным является повышение уровня демократии, которая выражается в том числе в гарантировании прав и свобод работников и профсоюзов.

«Подписание резолюции – это значительное достижение. Наши членские организаций согласовали совместное заявление с целью, чтобы сделать промышленность локомотивом экономического развития Украины», - сказал он.

По словам Озкана, требования, принятые в Резолюции промышленных профсоюзов Украины, будут переданы в международные финансовые институции.

«Эти требования мы также передадим в международные финансовые институции и Международный валютный фонд. Мы будем настаивать на том, чтобы они не навязывали Украине те либеральные рецепты, которые показали свою неэффективность в исправлении ситуации», - подчеркнул он.

Кемаль Озкан также отметил, что за последние несколько лет в Украине было потеряно 2,5 млн рабочих мест, и 80% этих потерь пришлось именно на промышленный сектор.

«Так не может продолжаться, это нужно изменить. В угольной промышленности сложилась катастрофическая ситуация. Мы с негодованием наблюдаем за тем, что сейчас происходит в угольной промышленности. Органы власти не должны спокойно жить, когда есть такие нарушения на местах», - заявил он.

Озкан подчеркнул, что урегулирование критических вопросов условий труда и заработных плат должно быть приоритетом номер один для правительства Украины, кто бы не пришел к власти.

Всеукраинские профсоюзы – членские организации Глобального союза IndustriALL на своей встрече совместно с представителями профсоюзов стран Западной Европы 18 марта приняли Резолюцию, реализация которой будет способствовать укреплению солидарных действий профсоюзов по обеспечению законных прав трудящихся и профсоюзов.

В пресс-конференции приняли участие: заместитель генерального секретаря IndustriALL Кемаль Озкан; региональный секретарь IndustriALL Вадим Борисов; председатель Профсоюза металлургов и горняков Украины Сергей Комышев; заместитель председателя Независимого профсоюза горняков Украины Наталья Левицкая; председатель Профсоюза атомной энергетики Украины Валерий Матов.

Фото с пресс-конференции : https://photo.unian.net/rus/themes/84791