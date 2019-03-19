В Украине стартовала платформа People.Ua — Ukrainians & Jews in The Diaspora для адаптации инвесторов и предпринимателей (видео)

В рамках платформы 25 апреля 2019 года в Киеве в Sigma Bleyzer Hub состоится Международный экономический форум PEOPLE.UA .

Сегодня в Киеве на пресс-конференции в УНИАН презентовали платформу PEOPLE.UA – UKRAINIANS & JEWS IN DIASPORA. Это уникальный информационный продукт, который содержит собственный форум журнала, портал и ежемесячный дискуссионный клуб самых ярких интеллектуалов украинско-еврейской диаспоры.

Главная задача платформы - создание максимально благоприятных условий адаптации для иностранных инвесторов и предпринимателей в сложных бизнес-процессах, присущих Украине. Состояние, в котором сейчас находится Украина, Израиль пережил в середине девяностых. То есть разрыв в 20 - 25 лет. При правильном подходе и создании адекватных условий (присущий Израилю опыт), Украине понадобится 10 лет, чтобы повторить подвиг своего стратегического партнера. В рамках платформы PEOPLE.UA Украина имеет возможность перенять успешный опыт Израиля по развитию сильного и современного государства с инновационной экономикой.

Израиль заинтересован в том, чтобы помочь Украине производить больше. Уже сегодня и следующие пять лет товарооборот между Украиной и Израилем увеличится на 15% и достигнет около миллиарда долларов. Это позволит использовать передовые израильские технологии в украинском производстве, без пошлин экспортировать в Израиль агропродукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику. Все это благодаря подписанию соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между двумя странами.

На фоне стратегически важной для обеих стран действующей ЗСТ, организаторы проекта PEOPLE.UA представят инновационный тип сотрудничества и внедрение новых стандартов экономико-финансового взаимодействия двух государств.

В основе проекта PEOPLE.UA – UKRAINIANS & JEWS IN DIASPORA заложены такие ценностные преимущества отношений стран как:

Общность культур и интересов.

На протяжении веков еврейская культура обогатила Украины высочайшими образцами философской и религиозной мысли, научными открытиями, произведениями искусства и ремесел. Вряд ли найдется на территории Украины местность, в которой бы не осталось следов многогранной деятельности евреев, живущих в городах и селах, или в престижных кварталах больших городов.

Языковое и ментальное взаимопонимание.

Израиль близок к Украине не только географически, но и ментально. Большую роль в формировании государства Израиль сыграли сотни тысяч эмигрантов из постсоветского пространства, которые в 60-80 годы приехали в молодую страну и превратили ее в одного из крупнейших мировых игроков.

Опыт израильских высокотехнологичных компаний, в частности инновационных.

Израилю есть чем поделиться в области инноваций и хай-тек (инновационное образования среди школьников и студентов), медицины, культуры и в социально-гуманитарной сфере. Израиль может научить Украину решать не функционально-оперативные вопросы, а стратегические и тактические.

Сотрудничество во многих совместных ресурсных проектах.

Позиции Израиля в международных рейтингах остаются высокими: страна занимает второе место в мире по развитию инноваций. Что касается инвестиций, то эта ниша двусторонних связей почти не заполнена. Украина всегда была в Израиле очень важным торговым партнером. Но сейчас иностранные компании, попадая в Украину, не знают, как действовать дальше, чтобы продвигаться в непривычной для них среде. Им нужны организации или представители, которые комплексно помогут в несвойственных для западного мира условиях.

Поэтому следующим этапом совместной работы платформы станет панельная дискуссия представителей украинской еврейской диаспоры под названием «Инвестиции и Инновации».

Дискуссия будет посвящена обсуждению вопросов возможности привлечения иностранных инвесторов в Украину, условий, при которых возможно создать благоприятный инвестиционный климат в рамках действия ЗСТ. Будет раскрыто вопрос украинского развития через инновации и важности развития ИТ-сферы в Украине не как инструмента экспорта квалифицированных человеческих кадров, а улучшения внешнеэкономических связей с Израилем.

В пресс-конференции приняли участие: Владимир Ставнюк, председатель правления The State Finance Institution for Innovations; Ярослав Куликовский, основатель платформы People.ua; Александр Павлов, председатель правления Делового Совета Украина-Израиль; Евгений Шульгин, Президент Торгово Промышленной Палаты Израиль-Украина; Екатерина Одарченко, политолог, председатель Института демократии и развития "PolitA", член IGAPA; Яна Подлесная, советник Главы Правления Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения; Игорь Бондарчук, руководитель правозащитного отдела ГО "Стоп коррупции".