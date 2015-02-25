В Черниговской области 40% опрошенных инвалидов имеют низкий уровень информированности о судебных услугах- результаты аналитического отчета

Киев. 25 февраля. УНИАН. 40% опрошенных инвалидов Черниговщины имеют низкий уровень информированности о порядке предоставления судебных услуг, и только 4,5% - высокий.

Такие результаты аналитического отчета «Мониторинг доступности лиц с инвалидностью к суду в контексте Конвенции о правах инвалидов» обнародовала сегодня на пресс-конференции в УНИАН юрист ОО «Доброчин» Елена Короед.

Опрос показал, что 61% респондентов не обращались в суд, 39% ответили, что имели личный опыт обращения в судебные инстанции в течение года.

Наибольшее количество опрошенных граждан с ограниченными возможностями рассказали, что обращались в суды местного уровня - почти 85%, а 12,82% - в апелляционные инстанции.

Для 30,79% опрошенных источниками информации о порядке предоставления судебных услуг являются родные и друзья, для 30% - юристы и адвокаты, для 20% - СМИ, для 2,1% - работники суда и информация на стендах судебных помещений.

Также 37,18% респондентов ответили, что судебный сбор очень существенно влияет на семейный бюджет.

Короед также отметила, что в целом было опрошено 200 человек с инвалидностью, а все вопросы анкеты касались обращений в суд в течение последнего года.

В свою очередь, председатель правления ОО «Черниговский центр прав человека» Александр Пидгорный отметил, что для воплощения в жизнь проекта мониторинга доступности людей с инвалидностью к правосудию в Черниговский области было взято четыре суда – Прилуцкий горрайонный, Нежинский горрайонный, Черниговский районный и окружной суды.

Также, по его словам, инициированная «Черниговским центром прав человека» правовая инициатива «Обеспечение эффективного доступа к правосудию лиц с ограниченными возможностями», направленная на обеспечение реализации прав инвалидов на доступ к правосудию, включает и проведение мониторинга доступности лиц с инвалидностью к суду, реализовывалась на протяжении 2014-2015 годов в Черниговской области.

Он также отметил, что его организация посылала запросы в четыре суда, ситуация в которых мониторилась, с просьбой ответить на вопрос, принимали ли на протяжении последних трех лет судьи и работники суда участие в мероприятиях, тематика которых касалась бы соблюдения прав инвалидов в целом и доступа к правосудию, в частности. А также, осуществлялись ли в суде на протяжении последних трех лет мероприятия по переоборудованию помещения с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов.

«Все суды ответили в сжатые сроки, но на протяжении последних трех лет судьи и работники суда, не принимали участия в мероприятиях, тематика которых касалась соблюдения прав инвалидов и их доступа к правосудию. Только Черниговский районный суд проинформировал, что они самостоятельно провели такие учения», - сказал он.

Пидгорный также отметил, что представители общественной организации, председателем правления которой он является, проверяли помещения судов на наличие пандусов, уборных, доступных для людей с ограниченными возможностями, и тому подобное.

«Во всех случаях пандусы есть, но все они стоят под углом 45-60 градусов, поскольку все имеющиеся помещения судов – бывшие райкомы партий, и в советские времена никто не рассчитывал на то, что человек на коляске будет заходить в это место. И сегодня суды оборудованы пандусами, которые совсем не соответствуют нормам», - сказал он, добавив, что мониторинг показал, что уборные в судебных помещениях никогда не оборудовались для людей с инвалидностью.