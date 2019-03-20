В Украине стартовала онлайн-платформа для создания благоприятных инвестиционных условий в рамках зоны свободной торговли между Украиной и Израилем (видео)

Платформа будет освещать инвестиционную деятельность между Украиной и Израилем.

Киев. 19 марта. УНИАН. В Украине стартовала онлайн-платформа, которая поможет созданию благоприятных условий в рамках зоны свободной торговли между Украиной и Израилем.

Об этом на пресс-конференции УНИАН сообщил основатель платформы PEOPLE.UA – Ukraine and Jews The Diaspora Ярослав Куликовский.

«People.Ua - это платформа, которая будет освещать инвестиционную деятельность между Украиной и Израилем, у нас есть журнал, передача на YouTube-канале и форум. Платформа содержит информацию об инвестиционных проектах, которые есть и будут», - сказал он.

По словам Куликовского, главная задача платформы - создание максимально благоприятных условий адаптации для иностранных инвесторов и предпринимателей в сложных бизнес-процессах, присущих Украине.

«Украина всегда была для Израиля очень важным торговым партнером. Но сейчас иностранные компании, попадая в Украину, не знают, как действовать дальше, чтобы продвигаться в непривычной для них среде. Им нужны организации или представители, которые комплексно помогут в не свойственных для западного мира условиях», - пояснил он.

По мнению присутствующего на пресс-конференции президента Торгово-промышленной палаты Израиль–Украина Евгения Шульгина, взаимоотношения между странами дошли до значительных показателей и сейчас требуют углубления и развития.

«Сегодня есть большой интерес в инвестиционной деятельности, и наша задача - сделать этот процесс безопасным для двух сторон и гарантировать какие-то возможности, не наделав ошибок», – сказал он.

При этом Шульгин добавил, что израильская сторона видит большой потенциал сотрудничества в направлении инноваций, но юридические аспекты взаимодействия требуют доработки.

«Юридические аспекты сотрудничества немаловажны, потому что украинская система сильно отличается от европейской. Мы видим взаимодействие в зоне свободной торговли, но нужно понимать, как будет происходить арбитраж между двумя сторонами - поставщиками и заказчиками», - пояснил он.

Кроме того, глава правления The State Finance Institution for Innovations при Министерстве экономического развития и торговли Украины Владимир Ставнюк отметил, что платформа может стать еще одной площадкой для обсуждения вопросов перспективного развития украинской экономики.

«Товарооборот между нашими странами составляет около 400 млн долл., при этом радует то, что положительное сальдо в пользу Украины. После подписания соглашения о свободной торговле Израиль и Украина поставили планку увеличить товарооборот в ближайшие 5 лет до 1 млрд долл.», - сказал он.

По мнению Ставнюка, опыт Израиля для Украины невозможно переоценить, поскольку эта страна смогла построить у себя систему, «голодную» к генерации стартапов, того же можно добиться и в Украине.

Следующим этапом совместной работы платформы станет панельная дискуссия представителей украинско-еврейской диаспоры под названием «Инвестиции и Инновации», которая состоится 25 апреля.

Как сообщал УНИАН, 21 января Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли. Соглашение будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами, а также позволит отечественным товаропроизводителям получить преимущества от либерализации рынка товаров Государства Израиль. Кроме того, украинский бизнес получит возможности для расширения рынков сбыта, а также развития и модернизации собственного производства.