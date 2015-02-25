Ресурсный центр «Левобережный» помогает инициативным группам и активистам создавать органы самоорганизации населения - эксперт

Киев. 25 февраля. УНИАН. Ресурсный центр для органов самоорганизации населения «Левобережный» помогает инициативным группам и активистам создавать такие органы.

Об этом сказал заместитель председателя Всеукраинской общественной организации «Ассоциация содействия самоорганизации населения», председатель Киевской городской организации ВОО «Ассон» Андрей Нестерков на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Он отметил, что органы самоорганизации населения намного лучше знают проблемы микрорайонов, где они работают. «Без развития самоорганизации местную демократию никак не поднять. Сейчас очень много разговоров о территориальных общинах, а органы самоорганизации населения - это что, не территориальные общины? Тем более, что есть уже законы и не нужно ничего придумывать, есть опыт. Мы свою деятельность видим в развитии демократии с помощью самоорганизации», - отметил Нестерков.

Руководитель Ресурсного центра для органов самоорганизации населения «Левобережный» Александр Чунаев напомнил, что Центр «формально свою работу начал в 2012 году». По его словам, «на протяжении 2014 года было проведено 9 мероприятий, центр принимал участие в 20 других мероприятиях по актуальным вопросам дальнейшего развития самоорганизации населения, а в этом году уже проведено 2 мероприятия и центр принимал участие еще в 3 мероприятиях». Он сообщил, что информация о проведении мероприятий размещается на 10 информационных ресурсах, в частности, веб-сайтах КГО ВОО «Ассоциация содействия самоорганизации населения», ОСН «Комитет микрорайона «Русановка».

Председатель общественного союза «Ассоциация органов самоорганизации населения города Киева» Валерий Гуманенко отметил, что Ресурсный центр для органов самоорганизации населения «Левобережный» предоставляет консультационную, нормативно-методическую и правовую помощь органам самоорганизации населения, инициативным группам по их созданию и активистам в их деятельности в сфере локальной демократии. По его словам, «за последнее время движение самоорганизации достаточно активно расширяется, и многие приходят и не очень хорошо знают нормативно правовую базу, а представители Ресурсного центра привлекались к проведению учебы руководителей и секретарей органов самоорганизации населения». Он отметил, что на базе органов самоорганизации населения работает целая сеть общественных инспекторов контроля по благоустройству города Киева.

Председатель ВОО «Ассоциация содействия самоорганизации населения», председатель Киевской городской организации (ВОО «Ассон»), член Координационного совета по вопросам развития гражданского общества при президенте Украины Андрей Крупник отметил, что в Украине по состоянию на 31 января 2015 года зарегистрировано 1370 органов самоорганизации населения. В то же время он добавил, что есть много незарегистрированных органов, «и таких еще 10-12 тысяч». Он отметил, что Ассоциация при поддержке фонда «Возрождение» координирует работу девяти Ресурсных центров для органов самоорганизации населения в таких городах Украины как, в частности, Луцк, Ривне, Львов, Херсон, Николаев, Днепропетровск. «Мы работаем над тем, чтобы органы самоорганизации, их импульсы были услышаны, поддержаны, чтобы налаживалась взаимосвязь с органами власти», - добавил он. При этом он сообщил о работе над улучшением законодательства. По его словам, речь идет о законопроекте относительно общих собраний членов территориальных общин и о законопроекте относительно органов самоорганизации населения.

В свою очередь начальник отдела по вопросам местного самоуправления КГГА Виктор Галета отметил, что в Киеве на сегодняшний день есть 127 органов самореализации населения – это и домовые, уличные, микрорайонные. По его словам, власть Киева серьезное внимание уделяет работе этих органов и сотрудничает с ними. Он отметил, что «сегодня в повестке дня и у нас в департаменте, и в Киевсовете стоит вопрос о делегировании полномочий» органам самоорганизации населения. Галета сообщил, что наработаны проекты решений Киевсовета, которые в ближайшее время будут вынесены на обсуждение общественности, относительно передачи дополнительных полномочий органам самоорганизации населения вместе с передачей соответствующих материально-технических и финансовых ресурсов. Он отметил, что очень позитивным является опыт работы Ресурсного центра для органов самоорганизации населения «Левобережный».