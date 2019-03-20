Аграрии заявили о поддержке кандидата в президенты Украины, который примет конкретные меры по защите украинского села - глава Селянской партии (видео)

В частности, речь идет о развитии малого и среднего аграрного бизнеса, фермерских хозяйств, кооперативов, а также объединенных территориальных громад.

Киев. 20 марта. УНИАН. Аграрии поддержат кандидата в президенты Украины, который примет конкретные меры для поддержки украинского села, а также развития средних и малых фермерских хозяйств.

Об этом сообщил глава Селянской партии Украины Зеновий Холоднюк на пресс-конференции в УНИАН.

"Возрождение села должно стать первоочередным государственным приоритетом. При таких обстоятельствах Селянская партия Украины рассматривает выборы президента Украины как стратегический шанс. Мы решили поддержать того кандидата, из числа тех, кто может быть избран, кто возьмет на себя обязательство сделать все возможное, чтобы возродить украинское село", - сказал Холоднюк.

По его мнению, единственным кандидатом с четкой экономически обоснованной программой, в которой четко изложено видение приоритетов развития средних и малых фермерских хозяйств и кооперативов, является Юлия Тимошенко.

"Мы ответственно заявляем, что единственный кандидат из пятерки лидеров предвыборной гонки, который имеет реальную возможность быть избранным и при этом понимает и действительно будет защищать интересы села - это Юлия Тимошенко", - подчеркнул Зеновий Холоднюк.

При этом, по словам председателя Житомирской областной организации Селянской партии Украины Владимира Музыченко, на сегодняшний день Украине необходима комплексная стратегия возрождения украинского села. В частности, речь идет о развитии средних и малых фермерских хозяйств, кооперативов, а также объединенных территориальных громад.

Кроме того, подчеркнул Музыченко, будущий президент должен позаботиться о защите прав собственности селян на участки сельскохозяйственной земли в случае отмены моратория на ее продажу.

Участники пресс-конференции также отметили, что больше всего поддержки от государства украинские фермеры, а также малый и средний бизнес получали в 2009 году через сельскохозяйственную кооперацию, когда действовала программа развития сельскохозяйственных кооперативов.

В пресс-конференции приняли участие: голова Селянской партии Украины, кандидат экономических наук Зеновий Холоднюк; голова Житомирской областной организации Селянской партии Украины, заслуженный работник сельского хозяйства Владимир Музыченко; голова Одесской областной организации Селянской партии Украины, заслуженный юрист Украины Сергей Корнев; член Высшего Совета Селянской партии Украины, заслуженный экономист Украины Василий Мельник; координатор Полтавской областной организации Селянской партии Украины Леонид Головач; голова Харьковской областной организации Селянской партии Украины Максим Шаповал.

*Справка. Селянская партия Украины была основана 25 января 1992 в Херсоне. Цель деятельности партии - содействие политике, направленной на развитие агропромышленного комплекса Украины, как основы государственного возрождения суверенной Украины. Селянская партия объединяет тружеников села, сельской интеллигенции, работников сферы переработки и реализации продуктов сельскохозяйственного производства, других граждан Украины, которые разделяют и поддерживают Программу партии и способствуют ее выполнению.