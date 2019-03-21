Представители неправительственных организаций призывают власти пересмотреть нормативно-правовую базу пересечения линии разграничения на Донбассе

Правозащитники просят устранить нелогичные и немотивированные препятствия для граждан при пересечении и перемещении необходимых товаров с неконтролируемых на контролируемые правительством территории Донбасса.

Киев. 20 марта. УНИАН. Представители неправительственных организаций призывают власти пересмотреть нормативно-правовую базу пересечения гражданами линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Об этом представители неправительственных организаций заявили на пресс-конференции в агентстве УНИАН, посвященной вопросам пересечения линии разграничения на Донбассе.

Координатор по адвокации БФ «Право на защиту» Дарья Толкач отметила, что фактическое существование линии разграничения создает проблемы в поддержании различных связей с украинскими гражданами, которые остались на оккупированных территориях.

По ее убеждению, условия пересечения линии разграничения противоречат принципам достоинства человека. «Когда человек вынужден стоять на морозе, под дождем, без соответствующих условий доступа к медицинской помощи, отдыха, воды и т.д., то это, прежде всего, наверное, недостойные условия, и действительно, абсолютно негативный сигнал для жителей неподконтрольной территории, которые в основном путешествуют на подконтрольную территорию, об отношении к ним власти», - сказала Толкач.

При этом она выразила положительное отношение к техническим изменениям по упорядочению пунктов пересечения, которые состоялись в прошлом году, для улучшения условий пересечения линии разграничения. Однако, добавила Толкач, «остаются серьезные проблемы, связанные с соблюдением права на свободу передвижения».

Она напомнила, что больше года назад Верховная Рада приняла закон, который изменил правовой статус Антитеррористической операции на операцию Объединенных сил. «Этим законом была предусмотрена необходимость создания нового порядка и новых правил пересечения линии разграничения. Полномочия по созданию такого порядка были возложены на Министерство обороны, как и на Вооруженные силы Украины... Больше года нового постановления нет, и оно до сих пор находится в процессе обсуждения, доработки», - отметила координатор по адвокации БФ «Право на защиту».

«Мы видим серьезный риск именно в том, что обсуждение с общественностью, с международными организациями происходит исключительно формально. То есть, мы совсем не видим сейчас активного участия и принятия рекомендаций, опасений и тех рисков, которые мы видим сегодня, со стороны нормотворцев», - подчеркнула она.

Толкач напомнила о постановлении Кабинета министров Украины №99 от 1 марта 2017 года об утверждении порядка перемещения товаров в район или из района проведения АТО и о приказе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины №39 о перечне и объеме товаров, разрешенных для перемещения через линию разграничения. В этих документах определены условия пересечения линии разграничения, которые создают много проблем для граждан.

Она отметила, что все товары, которые не упоминаются в перечне разрешенных товаров для провоза через линию разграничения, запрещены. В частности, на оккупированную территорию нельзя провести мед, медикаменты, товары бытового потребления и тому подобное.

«К нам неоднократно обращались люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью на неподконтрольной территории и хотели бы вести бизнес по украинским законам на территории, подконтрольной правительству, но технически не могут это осуществить», - объяснила Толкач.

Однако, по ее словам, 19 марта стало известно, что Киевским административным судом вынесено решение от 27 февраля о прекращении пункта 9 постановления правительства №99 и приказа МинВОТ №39.

«Сейчас информации о том, будет ли Министерство обжаловать решение суда, то есть отмену действия данного приказа, мы не имеем. Поэтому можно пока говорить о том, что это решение может стать потенциально окончательным», - отметила она.

В этой связи координатор по адвокации БФ «Право на защиту» отметила, что, с юридической точки зрения, это может привести к тому, что с момента вступления в силу решения суда, фактически возникнет ситуация, когда через линию разграничения можно будет перемещать что угодно.

«Мы подчеркиваем, что мы, собственно, поддерживаем позицию государства о том, что какие-то ограничения должны быть установлены по мотивам безопасности, но вместе с тем мы поддерживаем позицию истца, что эти требования должны быть пропорциональными и логическими», - отметила она.

«В связи с этим мы, все же как коалиция организаций, которые занимаются вопросами защиты внутренне перемещенных лиц, отстаиваем работу над адекватной нормативной базой для того, чтобы в новых документах, которые будут регулировать процесс перемещения, были отражены и решены все те проблемы, которые мы имели возможность видеть в последние годы», - заявила координатор по адвокации БФ «Право на защиту».

Она подчеркнула, что новый документ не должен создавать дополнительные, нелогичные и немотивированные препятствия для людей при перемещении с неконтролируемых на контролируемые правительством территории.

«Эти правовые нормы и регуляторные механизмы, которые должны быть закреплены государством, должны, прежде всего, кроме мотивов безопасности, учитывать мотивы обеспечения социальной связи с неподконтрольными территориями, и собственно, отправлять нужный месседж на неподконтрольные территории: мы всегда готовы, и мы всегда рады, и мы все единая страна», - отметила Толкач.

В свою очередь, координатор по юридическим вопросам из ОО «Донбасс СОС» Мария Красненко отметила, что в условиях войны необходимо принимать все меры для налаживания работы по пересечению линии разграничения не только с украинской стороны. «В дальнейшем остаются вопросы наличия и пунктов пропуска. Их у нас пока только пять, один из них является пешеходным и единственным в Луганской области - «Станица Луганская». И в дальнейшем вопрос открытия дополнительных пунктов пропуска нужно ставить, и об этом говорить», - сказала она.

Красненко считает, что это непосредственная задача Украины как государства, правительства, парламента и международных партнеров по осуществлению дальнейшего давления в вопросе открытия новых КПВВ.

Также она отметила, что ответственность за разработку нового нормативно-правового акта о порядке и правилах пересечения линии разграничения была возложена на Министерство обороны Украины, которое «допустило достаточно большую ошибку, не привлекая на первом этапе, на этапе непосредственной разработки концепции нормативно-правового акта, всех непосредственных его исполнителей». Речь идет о Государственной пограничной службе, Государственной фискальной службе, Службе безопасности Украины.

«Непосредственный подход, который был определен Министерством обороны Украины - непосредственная разработка ими, привела к тому, что до сих пор не установлено и не найдено решение по отдельным пунктам, которые затрагивают интересы и выполнение тех или иных нормативов непосредственными привлеченным лицами», - сказала она.

Также, по ее словам, фактически не была учтена ни одна рекомендация общественности. «Однако мы сейчас можем утверждать, что документ на финальной стадии согласования, он все-таки должен быть принят, хотя и имеет ряд многочисленных замечаний, на которые мы в очередной раз хотим обратить внимание», - добавила Красненко.

Кроме того, координатор по адвокации БФ «Право на защиту» рассказала о проблемах, которые наиболее болезненно ощущаются гражданами при пересечении КПВВ. Она отметила, что в первую очередь речь идет о пропускном режиме, который предусматривает необходимость получения разрешения на пересечение, что, в свою очередь, поднимает много технических вопросов.

По ее данным, более 60% граждан, пересекающих линию разграничения, - это люди старше 65 лет, и поэтому для этой категории лиц возможность получения пропусков для пересечения с помощью сети Интернет почти недоступна. Люди, в основном, вынуждены пересекать линию разграничения для получения пенсии. «Сегодняшнее законодательство не предусматривает возможности для граждан, проживающих на оккупированных территориях, реализовать конституционное право, не зарегистрировавшись как переселенцы. То есть люди фактически проживают на оккупированных территориях и постоянно перемещаются для подтверждения своего статуса переселенцев, подтверждения своей справки для того, чтобы иметь возможность получать пенсии», - отметила Толкач.

В то же время, добавила она, возникает еще одна проблема, которая касается существования координационных групп (в случае возникновения ошибок, неправильного внесения данных в ведомости на получение разрешения на пересечение линии разграничения эти группы должны оперативно вносить информацию в базу данных и облегчать пересечение гражданам). «На сегодняшний день координационные группы присутствуют не на всех пяти КВПП. В некоторых случаях координационные группы расположены в десятках километров от собственно КПВВ. То есть для того, чтобы изменить информацию в разрешении на пересечение, человек должен выехать за десятки километров от КПВВ и ждать сутки или несколько дней для того, чтобы адекватная информация была внесена, и документ был подготовлен», - пояснила она.

Толкач добавила, что ни один госорган не несет ответственности и не является балансодержателем КПВВ, что приводит к огромным проблемам. «Когда возникает вопрос поставить туалет, то реально государственные органы между собой не могут решить, кто этот туалет будет ставить», - пояснила она.

«Эта коллизия фактически приводит к блокированию любых инициатив международных и гуманитарных организаций, поскольку непонятно, с кем вести переговоры», - добавила Толкач.

Она подчеркнула, что ситуация на КПВВ достаточно хаотична, а граждане являются заложниками этой ситуации.

В свою очередь заместитель представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калхун подчеркнула важность принятия нового нормативно-правового акта о пересечении линии разграничения. Она убеждена, что соответствующие условия можно улучшить. «Мы ждем следующих шагов от власти. Кабинет министров еще не принял решения», - отметила Калхун. По ее убеждению, в этом постановлении должна быть предусмотрена защита прав граждан при пересечении линии разграничения и защита национальной безопасности.