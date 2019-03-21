Соучредитель фирмы «КонкордПласт 2000» призвал не допустить рейдерского захвата завода по производству металлопластиковых окон в Николаеве его партнером по бизнесу (фото, видео)

Он надеется решить конфликт в конструктивном русле.

Киев. 21 марта. УНИАН. Соучредитель расположенной в Николаеве фирмы «КонкордПласт 2000» Владимир Приходько призывает правоохранительные органы не допустить, чтобы его партнер по бизнесу Андрей Кривохижа путем рейдерского захвата получил контроль над заводом по производству металлопластиковых окон.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил адвокат Приходько Игорь Говоров, попытки захвата предприятия продолжаются с 18 января прошлого года. В тот день Кривохижа пришел на предприятие с новой охраной и параллельно обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что его партнер якобы украл более 10 млн грн.

«В этот же день был звонок Владимиру Приходько, после которого пошел диалог касательно сложившейся ситуации. В результате данного диалога Андрей Кривохижа по сути перешел к вымогательству от своего партнера денежных средств, угрожая, что, если Владимир не выплатит ему определенную сумму денежных средств, он сделает все, чтобы «положить» завод», - сказал адвокат.

Он также пояснил, что сам завод является совместной собственностью ряда компаний, которые выпускают металлопластиковые окна, а «КонкордПласту 2000» принадлежит здание и часть оборудования завода.

Также Говоров сообщил, что в апреле прошлого года Кривохижа единолично исключил Приходько из числа собственников «КонкордПласта 2000».

«Я как адвокат заявляю, что он классический рейдер, самый настоящий рейдер, который, используя пробелы в действующем законодательстве, единолично подписал протокол, зная о том, что если не было второго участника, он не имеет права принимать такое решение», - сказал он.

По данному факту последовало обращение в прокуратуру, но там состава преступления в этих действиях не увидели.

Вместе с тем сторона Приходько надеется решить конфликт конструктивным способом – за столом переговоров.

Поспособствовать этому должно решение Центрального районного суда города Николаева от 19 марта этого года, согласно которому Государственная фискальная служба должна открыть уголовное производство по статье 205 Уголовного кодекса Украины («Фиктивное предпринимательство») по факту действий Кривохижи.

«Мы просто ждем, что остальные люди разойдутся и останутся два партнера, которые сядут и между собой разберутся, поговорят и решат – либо они ведут дальше бизнес, либо расходятся. Если решат разойтись, то пусть каждый заберет свое», - сказал Говоров.

Сам Владимир Приходько вынужден скрываться за границей, поскольку опасается за свою жизнь. Как добавил на пресс-конференции его сын Владимир, во двор дома семьи Приходько неизвестные бросили боевую гранату, поэтому такие опасения не являются беспочвенными.

На сегодняшний день, несмотря на конфликт соучредителей, предприятие «КонкордПласт 2000» продолжает работать.

Фото с пресс-конференции в УНИАН: https://photo.unian.net/rus/themes/84839