Лидером президентского рейтинга остается Зеленский - опрос (видео)

Исследование динамики избирательных настроений показывает, что наиболее вероятными участниками второго тура могут быть Зеленский и Порошенко.

Киев. 22 марта. УНИАН. Среди кандидатов на пост президента Украины лидируют шоумен Владимир Зеленский (20,5% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах) и действующий глава государства Петр Порошенко (17,3%).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН, представляя исследование электоральных симпатий украинцев в отношении кандидатов в президенты Украины, а также отношение к актуальным общественно-политическим проблемам, заявили заместитель директора Социологического центра имени Михаила Драгоманова Николай Булатевич и кандидат политических наук Ростислав Балабан.

«Как показывают результаты нашего исследования, первые три места занимают Владимир Зеленский, действующий глава государства Петр Порошенко и лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко», - отметил Булатевич.

По его словам, за Зеленского проголосовали бы 20,5% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах, за Порошенко - 17,3%, за Тимошенко - 12,1%.

Далее, как отметил Булатевич, выбор респондентов, планирующих участвовать в выборах, распределился следующим образом: сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За життя» Юрий Бойко - 8,4%, лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко - 7,7%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 5,5%. Также высокие рейтинги имеют самовыдвиженец Игорь Смешко - 4,3%, кандидат от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александр Вилкул - 3,7%, кандидат от ВО «Свобода» Руслан Кошулинский - 3,5%, кандидат от партии «УКРОП» Александр Шевченко - 2,1%.

В исследовании динамики избирательных настроений (включая предварительные опросы) отмечается, что наиболее вероятными участниками второго тура президентских выборов могут быть Зеленский и Порошенко. Именно эти кандидаты, как отметил Булатевич, демонстрируют стабильный рост электоральной поддержки в течение трех месяцев кампании.

При этом, говорится в исследовании, темпы прироста поддержки и Порошенко, и Зеленского несколько замедлились. Так, в случае Порошенко несущественное влияние на динамику поддержки имели так называемые медиа-расследования негативного характера, а на динамику Зеленского, вероятно, негативно влияет отсутствие четкой стратегии на посту президента, а также отсутствие информации о ключевых назначениях в случае победы на выборах, отмечают эксперты.

По словам социологов, результат Зеленского по итогам волеизъявления в первом туре в большей степени будет зависеть от явки его сторонников. Это в меньшей степени касается других кандидатов, поскольку электоральная база Зеленского отмечается нестабильностью.

Исследование также показало, что подавляющее большинство респондентов, независимо от их электоральных симпатий, считает, что наиболее вероятными победителями выборов президента Украины является Порошенко и Зеленский. Тимошенко, согласно результатам опроса, переместилась на третье место, как по показателям электоральной поддержки, так и по показателю «веры в победу».

Процент избирателей, которые не определились со своим выбором, составляет 8,2% среди тех, кто планирует участвовать в выборах. Последняя неделя перед днем голосования будет пиком мобилизационных мероприятий для участников президентской кампании.

Среди наиболее актуальных проблем, которые волнуют украинцев, на первом месте - военные действия на востоке Украины (69,2%), на втором - коррупция в органах власти (40,5%), на третьем - рост цен (37,2%). Меньше всего украинцев волнуют экологические проблемы (2,4%). Несколько возросло по сравнению с предыдущими опросами количество респондентов, которых волнует вопрос сохранения статуса русского языка, что, вероятно, связано с обсуждением в Верховной Раде законопроекта о языке (5,3%), говорится в исследовании.

Справка. Опрос провел Социологический центр имени Михаила Драгоманова среди взрослого населения Украины 9 марта - 18 марта. Методом телефонного интервью было опрошено 1800 респондентов, проживающих во всех областях Украины (кроме АР Крым и территорий ОРДЛО.) Погрешность выборки не превышает 2,3%.