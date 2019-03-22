Главные кандидаты в президенты Украины используют какие угодно методы для борьбы за власть - эксперты (фото)

Политолог Олег Саакян убежден, что использование таких методов, как подкуп избирателей на общенациональном уровне, лишает кандидатов легитимности.

Киев. 22 марта. УНИАН. За немногим более, чем неделя, до голосования в первом туре на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта, главные кандидаты на пост главы государства начали использовать какие угодно методы для борьбы за власть.

Об этом в УНИАН во время экспертного обсуждения на тему: "Ожесточенное троеборье. Чего ожидать?" сказал политолог, председатель Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций "Единый координационный центр" Олег Саакян.

В частности, он отметил, что можно выделить ряд рисков, которыми характеризуется избирательная кампания незадолго до голосования. По его убеждению, несмотря на то, что уже известна тройка лидеров президентской гонки, еще можно ожидать определенные неожиданности. "Один из рисков - кандидаты жгут мосты. Фактически мы видим, что все идут ва-банк. К сожалению, мы это наблюдаем и от провластного кандидата", - подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас сложилась такая ситуация, что легитимность кандидатов во втором туре могут подвергать сомнениям. "Мы в ситуации, когда, не зависимо от того, какой кандидат выйдет во второй тур, его делегитимизацию начнут еще до того, как его изберут. То есть критиковать начнут еще до того, как узнают, кто будет президентом", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что на общенациональном уровне текущая избирательная кампания "отличается политической борьбой неполитическими методами", которые ранее были присущи в большей степени местным выборам - в том числе, это и запугивание, "чернуха", кандидаты с одинаковыми фамилиями для оттягивания голосов и прочее. "В Украине все эти инструменты могли появляться исключительно локализовано в небольшом количестве, и они никогда не играли тотальную роль. В этой кампании видны все эти позорные технологии", - подчеркнул Саакян.

По его словам, политическая борьба между главными кандидатами превращается "просто в борьбу за власть какими угодно способами".

При этом эксперт отметил, что такой метод, как подкуп избирателей путем создания общенациональной сети, является преступлением против государства и демократии. "Это дискредитирует сам избирательный процесс. Сети подкупа действительно использовались на всех выборах, но они, опять же, носили локальный, небольшой характер и были направлены на то, чтобы обеспечить максимум 2-4% голосов", - сказал Саакян.

Однако, как подчеркивает эксперт, в Украине не было выборов, за исключением победы Леонида Черновецкого на местных выборах в Киеве, когда "сети играли ключевую роль в избирательной кампании и должны были бы обеспечить ядро поддержки кандидата". "В городах у нас не принято выходить на площади по таким вопросам, а на общенациональном уровне, это, к сожалению, может вызвать серьезное возмущение в обществе. Потому что сеть подменяет саму суть выборов ", - подчеркнул Саакян.

Он добавил, что политик, который пытается победить таким образом, сам запускает процесс делегитимизации еще до того, как придет к власти. "Это не просто выстрел в ногу - это переломать себе ноги, прийти к власти любым способом и затем получить пиррову победу. К сожалению, когда эта технология используется как центральная магистральная для избирательной кампании - это катастрофа для политика, который таким образом захочет прийти к власти", - считает эксперт.

По его убеждению, в первом туре избиратели оказались в такой ситуации, когда «не имеют роскоши», чтобы выбрать того, кого хочется выбрать. "Мы стоим перед выбором выбирать среди тех, кого придется, и выбирать наименьшее зло среди разных. Причем каждый в этом случае считает, что зло - это тот, кого он не поддерживает", - отметил Саакян.

В экспертном обсуждении приняли участие: Алексей Гарань, научный руководитель Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, профессор Киево-Могилянской Академии; Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог; Константин Матвиенко, писатель, публицист; Виктор Небоженко, директор социологической службы «Украинский барометр». Модератор: Олег Саакян, политолог, председатель Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый Координационный Центр».

Фото круглого стола: https://photo.unian.net/rus/themes/84860