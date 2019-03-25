Молодежь как основной потенциал Украины должна быть приоритетом для власти - активисты (видео)

По словам активистов, три основные проблемы беспокоят молодежь - это жилье, работа и признание.

Киев. 25 марта. УНИАН. Поддержка молодежи как основного потенциала Украины должна быть приоритетом для власти.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявили представители Общественного объединения «Батькивщина молода».

«Если посмотреть на реалии, происходящие в последние годы, то молодежь интересна исключительно перед выборами. Потому что финансирование молодежной политики в Украине предусматривает около 3% от общего бюджета Министерства молодежи и спорта. В результате такой поддержки на сегодня миллионы украинцев принимают решение выезжать из страны ... Это вопрос национальной безопасности. И реально один из кандидатов - Юлия Тимошенко дает свой рецепт, видение, каким образом в Украине можно реально изменить условия, в том числе для молодежи ... Потому что, если молодежь уедет из страны, нам не для кого строить эту страну», - заявил председатель ОО «Батькивщина молода», экс-заместитель министра молодежи и спорта Украины (2014-2016 гг.) Сергей Митрофанский.

Он подчеркнул, что в них есть ответы на вопрос, каким образом изменить ситуацию к лучшему.

«Нашей командой была разработана стратегия молодежной политики до 2025 года. Это такой большой основательный документ, который сочетает в себе много наработок. На основе социологических исследований, проводимых в нашей стране, наша команда определила три основные проблемы, которые сегодня беспокоят молодежь. Это жилье, работа и признание», - сказал заместитель председателя ОО «Батькивщина молода», председатель Киевской городской организации Алексей Захарченко.

По его словам, эти проблемы болезненны для молодежи в каждом регионе.

«Поэтому мы разработали стратегию, основываясь на европейском опыте, опыте США и других стран. Эта стратегия содержит ряд мер и путей, которые смогут обеспечить действительно политику, направленную на развитие молодежи, чтобы молодежь оставалась в Украине, чтобы она могла себя здесь развивать и чувствовать комфортно», - пояснил Захарченко.

Он добавил, что в течение 2018 года идеи стратегии были представлены и обсуждены почти в каждом большом городе Украины. В то же время при обсуждении были получены соответствующие предложения по совершенствованию и корректировке этой стратегии.

"Поэтому провели 49 обсуждений в регионах, где собрали тысячи молодых людей, лидеров студенческого, ученического самоуправления, лидеров общественного мнения, экспертов. Мы обсуждали и по ходу вносили коррективы в нашу стратегию, отточив ее за полтора года до максимально качественного момента", - подчеркнул Захарченко.

*** ОО «Батькивщина молода» - это молодежное крыло партии ВО «Батькивщина», приоритетными направлениями в деятельности которого является содействие привлечению молодежи к общественно-политической жизни страны, патриотическое воспитание и политическое образование молодежи.