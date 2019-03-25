Представители  ВО «Свобода» считают, что декоммунизация в Киеве провалена

Депутат Киевского горсовета Юрий Сиротюк, а также общественный деятель Александр Аронец обратились с открытым письмом к министру культуры Нищуку, в котором требуют исключить из реестра памятников местного значения ряд зданий, связанных с коммунистическими деятелями.

Киев. 25 марта. УНИАН. Во Всеукраинском объединении «Свобода» считают, что декоммунизация в Киеве провалена.

Об этом заявили на пресс-конференции в УНИАН депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк и общественный деятель Александр Аронец.

Сиротюк отметил, что вопреки закону о декоммунизации, на улицах Киева до сих пор остаются сотни так называемых памятников советского наследия в виде мемориальных табличек и памятников коммунистическим деятелям. Более того, отметил он, некоторые из этих советских символов получили охранный статус как якобы вновь открывшиеся достопримечательности. В частности, речь идет о звезде на шпиле дома по улице Крещатик, 25 а также изображении советской символики в арке на здании по улице Крещатик.

Кроме того, депутат Киевсовета обратил внимание на то, что на некоторых домах сохранились мемориальные таблички, связанные с советским прошлым. В частности, на улице Сечевых стрельцов, 46, где жили супруги Ванда Василевская и Александр Корнейчук; на улице Владимирской, 84 до сих пор находится табличка, сообщающая, что в этом здании была «явочная квартира Железнодорожного подпольного райкома КП (б) У». Кроме того, в переулке Запечерный, 2 содержится табличка, что там был особняк командующего войсками Киевского военного округа маршала Андрея Гречко; а на улице Богомольца, 7/14 на жилом доме написано, что это дом сотрудников НКВД. По словам Сиротюка, все эти объекты включены в перечень памятников местного значения, что не позволяет снять соответствующие таблички с них.

Он сообщил, что вместе с Аронцем обратились с открытым письмом к министру культуры Украины Евгению Нищуку, в котором призывают пересмотреть государственный Реестр памятников местного значения, чтобы исключить объекты, утратившие предмет охраны.

«К сожалению, в Киеве декоммунизация провалена. Есть прямое требование закона по переименованию улиц и демонтажу объектов. Но, к сожалению, в столице до сих пор есть 7 памятников, которые подлежат демонтажу: памятник экипажу броненосца «Таращенец», памятники Николаю Островскому и Николаю Щорсу, Андрею Костикову, пушка напротив завода «Арсенал», которая является памятником большевистского мятежа против украинского государства, арка «Дружбы народов» и памятник Артему, а также ряд памятных знаков и мемориальных досок», - сказал Сиротюк.

В свою очередь Аронец отметил, что от министра культуры требуется внести изменения в Реестр памятников местного значения, чтобы все эти памятники коммунистической эпохи были ликвидированы.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля 2018 года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в Украине декоммунизация фактически завершена.

По данным Вьятровича, в Украине демонтировали почти все памятники Ленину, которых было около 2500, и не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям.

В то же время, Вятрович сетует, что «к сожалению, в этом контексте остается пожелать еще более активной работы киевской власти, в частности, в демонтаже памятников, которые попадают под действие закона о декоммунизации. В качестве примера он привел памятник Щорсу, скульптурную группу под аркой Дружбы народов и советский герб на щите Родины-матери.