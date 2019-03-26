Экс-председатель ОИК № 218 в Киеве заявила о давлении со стороны членов комиссии и незаконном отстранении ее от должности

По словам Татьяны Сиротенко, члены ОИК саботировали любые ее поручения как председателя, и не давали проводить заседания.

Киев. 26 марта. УНИАН. Экс-председатель окружной избирательной комиссии по выборам президента Украины территориального избирательного округа №218 (г. Киев) Татьяна Сиротенко заявила о давлении на нее со стороны членов комиссии и незаконном отстранении ее от должности.

На пресс-конференции в агентстве УНИАН Татьяна Cиротенко заявила, что, согласно постановлению Центральной избирательной комиссии, в феврале она была назначена председателем ОИК территориального избирательного округа №218, в который входит Святошинский район Киева и часть Оболонского.

По ее словам, первое заседание комиссии проходило проблематично, но текущие вопросы решить удалось.

На втором заседании комиссии, добавила Сиротенко, состоялась спланированная акция по срыву ее работы: отдельные члены ОИК объединились в группы и не давали председателю проводить заседание.

«После второго заседания, когда я была в своем кабинете вместе с заместителем, вошла одна из членов ОИК и напрямую предложила «продать» свою должность. Для меня это было шоком. Я отказалась, но для меня осталось непонятным: была ли это попытка подкупа, или провокация, или проверка», - сообщила Сиротенко.

По ее словам, позже уже от другого члена комиссии она получила аналогичное предложение, на которое также ответила отказом.

Татьяна Сиротенко проинформировала, что заседание ОИК происходят не каждый день, но члены комиссии (заместитель председателя, секретарь и один из членов ОИК), работа которых оплачивается из государственного бюджета, должны приходить на работу каждый день, кроме выходных.

«Заместитель и секретарь ОИК отказались ходить на работу каждый день. Тогда у нас уже возник определенный личностный конфликт, так как, согласно КЗоТу, они должны ходить на работу, потому что государство им платит деньги, или принести справку, объясняющую отсутствие», - добавила Сиротенко.

Она также сообщила, что, согласно постановлению ЦИК, именно председатель ОИК должен заниматься набором технического персонала (юристы, администраторы и др.) и проводить с ними собеседования, но члены комиссии путем голосования «заводили в ОИК своих людей», блокируя работу председателя.

«Впоследствии члены ОИК объединились в коалицию и начали саботировать мои поручения... Все мои требования игнорировались... А потом, незаконным образом, было принято решение об обращении в ЦИК относительно моего увольнения», - отметила экс-председатель ОИК № 218 (г. Киев).

Татьяна Сиротенко также сообщила, что, когда представитель одной из участковых избирательных комиссий пришел, чтобы получить печать для УИК, ее на месте не оказалось, хотя документально утверждено, что ЦИК передавала эту печать в ОИК.

Сиротенко предполагает, что печать могли похитить для того, чтобы дискредитировать ее как председателя комиссии. Она также сообщила в полицию об исчезновении печати, по данному факту начато расследование.

Подводя итоги пресс-конференции, модератор и независимый журналист Игорь Рудич отметил: «Сегодня была раскрыта система подготовки фальсификации выборов. Я, как журналист пишу и о политике, и о выборах. Вся система фальсификации направлена ​​на то, чтобы голоса за кандидатов, которые не распиарены социологией, просто «спустить в утиль». Но эти кандидаты имеют равные права с другими, ведь за них тоже голосуют избиратели».

Журналист Игорь Рудич призвал правоохранительные органы отреагировать на соответствующие факты нарушения избирательного законодательства и подчеркнул: «Мы молодые и сильные хотим жить в честной стране, а не в перевернутой реальности и лжи».