Общественная антикоррупционная экспертиза выявила коррупционные риски в ряде законов и законопроектов - эксперты

Киев. 27 февраля. УНИАН. Директор по научному развитию Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк отмечает, что общественная антикоррупционная экспертиза выявила коррупционные риски в ряде уже принятых законов и в предложенных законопроектах.

Об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По словам Хавронюка, «люди, допущенные к власти, делают законодательство под себя». «Народные депутаты рисуют нужные им законы для того, чтобы потом использовать их для дерибана бюджета. Те, кто ниже рангом, рисуют себе постановления правительственные, приказы министерств и других центральных органов исполнительной власти».

«Для того, чтобы находить вот эти фальшивые, ненастоящие нормы, мы проводим проект «Общественная антикоррупционная экспертиза», - сказал он.

В частности, отметил Хавронюк, при поддержке международного фонда «Возрождение» в течение 4 месяцев команда из представителей Центра политико-правовых реформ и Центра политических студий и аналитики проводила такую антикоррупционную экспертизу более 60 законопроектов и законов.

Так, проанализировано 9 действующих законов, и все они были признаны такими, которые содержат системные коррупциогенные факторы.

Из 53 зарегистрированных в ВР законопроектов, которые были проанализированы, лишь в 10 эксперты не нашли ни одного коррупциогенного фактора. В остальных выявлено более 300 коррупциогенных факторов. «Каждый из них создает лазейку для того, чтобы красть бюджетные деньги, злоупотреблять иным образом», - сказал Хавронюк.

Он пояснил, что такими «лазейками» являются, в частности, коллизии, то есть противоречия между двумя и более правовыми нормами в законах, а также бреши в законодательстве, которые также «можно использовать по собственному усмотрению».

«Когда что-то не урегулировано в законе, то, что должно быть урегулировано, оно всегда коррупционером будет использовано в свою пользу», - отметил эксперт.

Отметив, что их группа экспертов нашла коррупционные лазейки в 84% проанализированных документов, он выразил удивление тем, что государство при этом «не находит их даже в нескольких процентах законопроектов».

В частности, Хавронюк констатировал, что за последние 4 месяца в Верховной Раде зарегистрировано 1 тыс. 100 законопроектов. По его словам, парламентский Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, проверив около 490 из них, нашел коррупциогенные риски лишь в 29-ти.

В свою очередь, эксперт Центра политико-правовых реформ Дмитрий Калмыков, говоря о проанализированных им документах, отметил, что выявленные коррупциогенные факторы в большинстве случаев не были результатом «злого намерения». «В подавляющем большинстве концепция самого закона не представляет собой коррупциогенного фактора. Как правило, эти факторы являются результатом не очень качественной работы тех, кто воплощает концепцию закона в законопроект. То есть, те, кто переносит идею на бумагу», - сказал он.

По мнению Калмыкова, это связано с «низким уровнем знаний, не очень высокой правовой культурой, иногда даже невнимательностью, а также незнанием или отсутствием навыков нормопроектировочной работы».

Калмыков считает, что необходимо эффективнее использовать предусмотренные законодательством механизмы и средства выявления коррупциогенных факторов, а также рассмотреть возможности внедрения новых механизмов такого обеспечения.

В частности, необходимо повысить эффективность антикоррупционной экспертизы Минюста и профильного парламентского комитета. Кроме того, считает эксперт, необходимо учитывать и общественные экспертизы.

В то же время эксперт Центра политико-правовых реформ Замира Саидова отметила, что обеспокоенность вызывает незнание авторами норм Конституции. «Достаточно часто в проектах законодательных актов идет прямое нарушение или ссылка на нормы, которые сегодня, практически, либо не действуют, либо прямо противоречат Конституции», - сказала она.

Кроме того, Саидова выразила мнение, что некоторые законопроекты, направленные на борьбу с коррупцией, сами создают коррупционные риски.

Также руководитель отдела антикоррупционной экспертизы Центра политических студий и аналитики Роман Скляров выразил мнение, что при подготовке правительственных законопроектов разные министерства фактически не взаимодействуют между собой, и очень часто «готовят сырые, некачественные законопроекты, которые подают в последний момент, и вынуждают парламент голосовать их даже без детального изучения».