Гуманитарная миссия за полгода вывезла из зоны АТО 390 тел погибших украинских военных

Киев. 27 февраля. УНИАН. Гуманитарная миссия «Эвакуация-200» («Черный тюльпан») за полгода вывезла из зоны АТО 390 тел погибших украинских военнослужащих.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель ВОО «Союз «Народная память»» Ярослав Жилкин.

В рамках этой спасательной операции были отработаны, в частности, с. Чернухино, с. Пески, г. Авдеевка, г. Углегорск, г. Дебальцево и Донецкий аэропорт.

«В сентябре стартовала гуманитарная миссия «Эвакуация-200» («Черный тюльпан»). В этой миссии принимают участие около 120 добровольцев из разных регионов Украины. Постоянно действующий состав, который работает с выездом на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей, - около 45 человек. На сегодняшний день 195 тел мы смогли найти и эвакуировать по результатам событий июль-сентябрь… Наша миссия начала работу в сентябре 2014, и уже отработала 170 дней. Общее количество вывезенных тел – 390. По ощущениям, нам еще придется вывезти около 100-150 тел. Это только по событиям, которые разворачивались вокруг Дебальцево. Не отработана еще территория по событиям август-сентябрь на территории так называемой ЛНР. Там еще около 200 тел придется нам найти и эвакуировать», - сказал Жилкин, отметив, что миссия является единственной в Украине группой поиска, которая осуществляет свою деятельность в рамках действующего законодательства и с соблюдением моральных норм, а также тесно сотрудничает с МВД, СБУ, Нацгвардией и добровольческими батальонами.

В свою очередь, руководитель проекта граждански-военного сотрудничества Минобороны, полковник Алексей Ноздрачев отметил, что на сегодняшний день находятся определенные организации и лица, которые спекулируют на этой деятельности.

«Есть люди, которые развернули целые кампании в «Фейсбуке», и используют популистскую информацию, которая в большинстве является неправдивой и не соответствует действительности. Через таких людей, к сожалению, идет негативная информация, которая травмирует те семьи, которые либо уже потеряли родного человека, либо знают, что человек исчез. Поэтому хочу отметить, что Минобороны и ВСУ официально ведут эту работу. Она никогда не прекращалась. Мы работаем в рамках нормативно-правовых актов и сотрудничаем с СБУ, МВД. Поэтому единственный официальный орган и работа, которая ведется эффективно, – это волонтерский проект гражданско-военного сотрудничества, «Союз «Народная память» и Национальный военно-исторический музей. Только эта информация, которая идет от нас, публикуется на официальном сайте Минобороны, на сайте «Союз «Народная память»», соответствует действительности. Остальное – спекуляция, и мы просим всех обращаться к официальным ресурсам, которые сейчас есть», - сказал он.

Жилкин также отметил, что работает телефон «горячей линии», на который родственники и близкие сообщают о своих родных, которые пропали без вести в зоне АТО.

«Очень много обращений идет к нам о том, что на родственников выходят какие-то люди, предлагают обмен в частном порядке, говорят, что отдадут погибших военных. Могу сказать, что в любом случае не нужно идти на такие соглашения. Лучше информировать офицеров гражданско-военного сотрудничества или обращаться на нашу «горячую линию». Мы передаем информацию, кому нужно, и дальше ведем процесс переговоров относительно вывоза тел на определенном уровне», - сказал он.

Гуманитарная миссия «Эвакуация-200» («Черный тюльпан») по поиску, эксгумации и вывозу тел украинских военнослужащих, погибших в зоне АТО, – это волонтерский проект Минобороны (проект гражданско-военного сотрудничества), Национального военно-исторического музея Украины и ВОО «Союз «Народная память»». Миссия начала свою работу 3 сентября 2014 года, и работает непрерывно в зоне АТО. В структуре миссии также оперативные штабы в Киеве, Донецкой и Луганской областях, специальный аналитический и топографический отделы, бесплатная горячая линия 0-800-210-135.

На сегодняшний день «Черные тюльпаны» обследовали около 50 населенных пунктов в зоне АТО.